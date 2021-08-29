Синоптик предупредил жителей Центральной России о резком похолодании

Уже 2 сентября в Центральную Россию придет осенняя погода с дождями и промозглым ветром, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Над регионом окажется арктический атмосферный фронт, который принесет холодный ветер, дожди и похолодание - днем будет 11-16 градусов, а ночью - 8-13. После погода будет только ухудшаться, по ночам к концу недели будет 3-8 градусов выше ноля, а днем ожидается температура в 7-12 градусов. Как отметил Тишковец, это на 5-7 градусов ниже климатической нормы.

"Это, между прочим, уже ранний октябрьский холод", - сказал он.

Особенно холодная погода будет в СЗФО - в некоторых районах ночные температуры с 3 по 5 сентября могут опускаться до ноля. В отдельных районах Русского Севера, Северного Урала, а также на севере Волго-Вятского региона и Верхневолжья возможен и первый в этом сезоне мокрый снег.

Северо-западные регионы, как добавил Тишковец в беседе с ТАСС, ждут штормовые ветра со скоростью 17-22 м/с.