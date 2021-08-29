В Петербурге пассажиров автобуса обстреляли из газового пистолета

В Петербурге конфликт компании мужчин с кондуктором и пассажирами автобуса на остановке общественного транспорта закончился стрельбой из газового пистолета. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- На перекрестке проспекта Передовиков и проспекта Энтузиастов в автобусе четверо устроили конфликт с кондуктором 1971 года рождения и пассажирами данного автобуса с применением газового пистолета "Добрыня", - рассказали в Главке. - Прибывшим нарядом патрульно-постовой службы полиции по подозрению в совершении преступления по "горячим следам" задержаны трое участников конфликта, четвертый с места происшествия скрылся.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Однако не исключено, что по факту произошедшего будет возбуждено уголовное дело.