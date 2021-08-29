В Вологодской области на охоте погиб 11-летний мальчик

В Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка от огнестрельного ранения. Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, ЧП случилось в четверг, 26 августа, около 19 часов на озере Лозско-Азатское у деревни Перховта в Белозерском районе.

Мальчик вместе с отцом находился в резиновой лодке, они охотились на водоплавающую дичь. В результате ребенок получил огнестрельное ранение.

- В качестве подозреваемого допрошен 38-летний отец погибшего, - рассказали в управлении. - Кроме того, допрошены родственники и знакомые семьи, изъяты и осмотрены лодка и оружие, назначен комплекс судебных экспертиз.

Известно, что ребенок погиб не сразу - он был доставлен в центральную больницу Белозерского района, однако скончался спустя несколько часов. Расследование уголовного дела взял на себя первый отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления.