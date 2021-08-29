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29.08.2021 09:40
Рубрика: Власть

Алексей Логвиненко встретился с учительским сообществом Ростова

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Стало уже доброй традицией накануне нового учебного года проводить Августовский педагогический форум работников образования. Глава Администрации Ростова Алексей Логвиненко встретился с учительским сообществом города.
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Сертификаты на компьютерное и интерактивное оборудование получили школы №7, №21 и №87. Эти учреждения улучшили свои результаты в рейтинге. Сертификаты на получение субсидий торжественно вручили руководителям гимназий №9, №25, №45, №60 и №118, лицеев №1, №11, №27 и №71, а также школы №53. Они стали лучшими в рейтинге муниципальных образовательных учреждений города.

Фото: Фото пресс-службы администрации Ростова-на-Дону
Алексей Логвиненко проинспектировал школы Ростова накануне учебного года

Нагрудными знаками "Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации" и Почетными грамотами Министерства просвещения РФ наградили лучших педагогов и воспитателей, работников сферы образования города.

В ходе встречи участники проанализировали прошедший учебный год, обсудили проблемы городского образования, определили приоритеты и основные векторы развития образовательных организаций.

- На этой неделе Президент Владимир Владимирович Путин поддержал идею объявить 2023 год - Годом педагогов и наставников. Мы должны "создавать образ учителя, как человека от которого зависит будущее нашего государства", - отметил Алексей Логвиненко. - Для этого нам необходимо обеспечить все необходимые условия. Образовательная инфраструктура должна быть современной и интересной. У нас масштабные планы по развитию отрасли!

При строительстве школ в новых микрорайонах города впервые планируется использовать механизмы государственно-частного партнерства. Ввод новых объектов в эксплуатацию - это создание новых рабочих мест. Алексей Логвиненко принял решение о выделении с этого учебного года дополнительной стипендии студентам, заключившим целевые договоры с образовательными учреждениями города.

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
В Ростове отремонтировали десять пришкольных стадионов

По словам Алексея Логвиненко, что в прошедшем учебном году школьники города продемонстрировали очень высокие результаты сдачи Единого государственного экзамена. 240 юных ростовчан стали победителями и призерами олимпиад всероссийского уровня. Для способных детей в 2022 году планируется открыть Центр одаренных детей в одном из красивейших зданий Ростова-на-Дону, расположенном на улице Красных зорь. Управлению образования совместно с ведущими вузами города поручено проработать вопрос по образовательным программам и кадровому составу нового центра

Алексей Логвиненко подчеркнул, что педагоги Ростова демонстрируют очень высокий уровень своих компетенций. Учителя становятся победителями конкурсов самого различного уровня. Впервые Всероссийский конкурс "Учитель года" пройдет в донской столице. Город будет принимать лучших учителей страны. Это даст педагогам великолепную возможность познакомиться с передовым опытом лучших учителей Российской Федерации.

Кроме того, глава Администрации города поддержал инициативу увеличения призового фонда конкурсов профессионального мастерства педагогов. На эти цели из бюджета города выделено более 1,5 миллионов рублей.

- Современное образование ставит перед нами новые задачи. Наша общая цель - создать в городе условия для реализации качественного образования, -сказал Алексей Логвиненко. - Новый учебный год в Ростове будет посвящен молодым педагогам. Он начнется в городе традиционно. Все школы обеспечены всем необходимым для поддержания санитарных норм.

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