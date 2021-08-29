Россияне стали чаще арендовать для отдыха загородную недвижимость

За год объем предложений по краткосрочной аренде загородной недвижимости в целом по России вырос на 36,4%, рассказал руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимость" Артем Кромочкин.

Особенно много объявлений предлагают арендовать таунхаусы и дома - их количество по сравнению с августом 2020 года выросло на 43,1 и 38,5% соответственно. Заметно больше предложений стало в Красноярске - на 55,1%, Екатеринбурге (31,5%) и Казани (22,5%). В Санкт-Петербурге объектов стало на 15% меньше.

Существенно вырос выбор на рынке аренды загородной недвижимости на российском юге - в Крыму стало на 22,8% больше предложений, а в Краснодарском крае - на 15,9%. В Дагестане объем рынка увеличился в 2,4 раза. Как пояснил Кромочкин в беседе с ТАСС, это связано с возросшей популярностью региона у туристов - в этом году по итогам сезона ожидается увеличение количества гостей на 20%.

Интерес россиян к посуточной аренде загородной недвижимости за год вырос в среднем на 25,9%, особенно это заметно в южных регионах. Однако выше стали и цены - средняя стоимость размещения на сутки в целом по стране увеличилась на 25% и достигла 4 тысяч рублей.

В рейтинг наиболее востребованных регионов для краткосрочной аренды недвижимости за городом попали Краснодарский Край, Московская область и Москва, Крым, Дагестан, Ленинградская область и Санкт-Петербург, Ростовская область, Татарстан и Ставропольский край.