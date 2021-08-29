В ДТП c Mercedes и грузовиком погибли трое жителей Кубани

Сотрудники МВД по Адыгее устанавливают обстоятельства тяжелой аварии, в которой три человека погибли и еще один пострадал. По информации пресс-центра ведомства, ночное ДТП произошло в воскресенье в расположенном рядом с Краснодаром Тахтамукайском районе республики.

Как рассказали в полиции, сообщение о ДТП поступило сегодня около 02.40 в дежурную часть местного отдела МВД России. Инцидент произошел на 20-м километре автодороги Краснодар - поселок Верхнебаканский, проходящей по территории Тахтамукайского района.

Прибывшие на место ЧП сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции предварительно установили, что находившийся за рулем автомобиля Mercedes 33-летний житель Краснодарского края врезался в двигавшийся в попутном направлении грузовик.

В ДТП сам водитель, а также двое пассажиров иномарки (мужчина и женщина) от полученных травм скончались на месте. Еще одна женщина, находившаяся в салоне иномарки, госпитализирована в медицинское учреждение. Уже известно, все они являются жителями Краснодарского края, сейчас их данные устанавливаются.

На месте происшествия несколько часов работали представители республиканской Госавтоинспекции и усиленная следственно-оперативная группа. Также были подтянуты дополнительные наряды ГИБДД и экстренные службы.

Координирует работу сотрудников полиции и спасательных служб министр внутренних дел по Адыгее Иван Бахилов, который выехал на место происшествия в Тахтамукайский район. Движение транспортных средств на этом участке дороги к утру было полностью восстановлено.

В настоящее время устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению смертельного ДТП, а также его возможные свидетели. Процессуальная проверка проводится следственным подразделением отдела МВД России по Тахтамукайскому району.