В последние годы заметно увеличилось число родителей, выбирающих для своих детей семейное образование, и свою роль в этом сыграли ковидные ограничения. Если до 2020 года в таком формате учились десять тысяч человек, то сейчас под руководством пап и мам, желающих, чтобы их ребенок как можно реже оказывался на улице, обучаются около 13 тысяч детей.

Дома спокойнее

К примеру, в Крыму за последние четыре года число детей, обучающихся дома, увеличилось в два раза - с 535 до 1208. Мотивы родителей, выбравших для них семейный формат, были разными. Кого-то не устраивали качество образования и психологический климат в классе. Кто-то хочет повысить эффективность обучения ребенка за счет современных образовательных методик или акцентировать внимание на предметах, которые пригодятся для поступления в вуз и будущей профессии.

- В школе мой сын Паша столкнулся с банальной жестокостью других ребят, и на семейное обучение я перевела его именно поэтому, - рассказала жительница Судака Мария Рогова. - А через некоторое время выяснилось, что он подготовлен лучше, чем дети, ежедневно общавшиеся с педагогами. Дома я распределила время занятий так, чтобы усвоение материала для ребенка было максимально эффективным и комфортным. Но в сентябре 2020 года Павел все-таки вернулся в класс. Правда, уже в другой школе.

В Ростовской области число "семейников" за последние пять лет выросло вдвое. По словам мамы пятиклассницы Юлии Гричаниченко, главное преимущество такого обучения - возможность дать детям более широкое и современное образование, да еще и делать это в увлекательной форме. "Сейчас в интернете есть тысячи программ, видеороликов, уроков по всем темам школьной программы, - говорит она. - Это очень обогащает те же учебники".

В Ижевске, согласно данным отдела общего образования городской администрации, в прошлом году в формате семейного образования обучался 401 ребенок. И, как говорит начальник отдела Елена Иванова, примерно столько же учеников-"семейников" плюс-минус десять человек бывает ежегодно.

Как правило, родители "домашних" детей не афишируют, что их чада учатся дома - не хотят слышать слов осуждения. К примеру, Максим (фамилию его родители попросили не называть) в первый и второй классы ходил в обычную школу. Но папа и мама заметили, что сын теряет интерес к учебе, и решили: они смогут обучить его сами. Сейчас Максим собирается уже в четвертый класс. Учится он хорошо, и ему по душе, что не надо к восьми утра бежать на уроки.

Если до 2020 года в семейном формате обучались десять тысяч человек, то сейчас под руководством пап и мам обучаются около 13 тысяч детей

- И у нас все больше родителей интересуются возможностями семейного образования, - отмечает директор новосибирской школы N 96 Галина Резванова. - При переводе ребенка на семейный формат он из школы исключается, возвращает учебники, теряет доступ к школьной библиотеке, спортзалу. Но некоторые папы с мамами все же решают обучать детей самостоятельно. У каждой семьи на то есть свои причины, но не надо забывать и о пандемии, многие родители считают так: лучше, если их ребенок будет постоянно находиться рядом.

В свою очередь, в Хабаровском крае от традиционного обучения отказались около 200 семей. "Дети, обучающиеся дома, более самостоятельны - это факт. Кроме того, они более удовлетворены жизнью и спокойны - ведь учатся в семейной атмосфере, - утверждает семейный психолог из Хабаровска Юлия Осмичкина. - Но способнее ли они ребят из обычной школы, сказать нельзя. Все зависит от них самих, а еще от методики, которую в обучении применяют родители".

В школе надежнее

В Санкт-Петербурге семейное обучение, по данным на конец 2020-2021 учебного года, проходил 3651 ребенок. Но местные чиновники от образования преувеличивать результативность такого обучения совсем не склонны. К примеру, если преподавать по программе начальных классов родителям удается без труда, то с организацией системной подготовки ребенка к прохождению итоговой аттестации могут возникнуть затруднения. Но наиболее негативными последствиями обучения вне стен общеобразовательного учреждения, как подчеркивают специалисты, становится размывание границ между обучением и отдыхом, что не дает ребенку возможности разумно распоряжаться своим временем, а также отсутствие социализации.

- Большую часть времени такие дети находятся внутри семьи, не общаются со сверстниками, не сталкиваются с различными жизненными обстоятельствами, а значит, не учатся адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям социума, - отмечает председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.

По данным министерства образования Нижегородской области, вне образовательных организаций в 2020-2021 учебном году в регионе обучались 803 ребенка, и для некоторых из них "ребром" вставал вопрос прохождения промежуточной аттестации. "Потому что законодательство говорит, что освоение образовательной программы обязательно сопровождается обычной школой, - пояснили "РГ" в нижегородском департаменте образования. - Для прохождения промежуточной или государственной итоговой аттестации "семейники" зачисляются в образовательную организацию, осуществляющую деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. И здесь важно помнить, что неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации признаются академической задолженностью, и если она не будет ликвидирована, обязательно последует возвращение ребенка в школу".

Как правило, родители "домашних" детей не афишируют, что их чада учатся дома - не хотят слышать слов осуждения

Затраты сопоставимы

Если говорить о финансовых тратах, которые несут родители за год семейного и школьного образования, то в целом они сопоставимы. Впрочем, папам и мамам "семейников" все же приходится раскошеливаться на учебники - напомним, обычные ученики получают их в школах. При этом тем, кто обучается в домашних условиях, удается сэкономить на школьной форме. И тем, и другим в зависимости от успеваемости порой также приходится нанимать репетиторов.

Принимать решение по выбору формы получения образования родители имеют право самостоятельно, но обязаны уведомить районный отдел образования по месту жительства или по месту нахождения школы, в которой ребенок учился раньше или к которой был прикреплен. Также мамам и папам необходимо заключить договор о все той же аттестации с любой выбранной школой. Порядок аттестации определяется федеральным законом и внутренними нормативными актами учебного заведения. К примеру, в школе N 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга аттестация проводится дважды в год. Срок подачи заявления для прохождения промежуточной аттестации - не позднее первого декабря и первого апреля. "Но по заявлению экстерна образовательная организация вправе установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации", - указано также в школьном Положении об организации обучения в форме семейного образования и самообразования.