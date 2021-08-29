Врач предостерег от лечения простуды народными методами

Простуда - частый атрибут осени, когда тепло резко сменяется прохладой. Особенно опасны простудные заболевания в период распространения пандемии, когда ее симптомы можно спутать с начинающейся вирусной инфекцией.

Некоторые люди пытаются лечить простуду народными средствами. Однако врач, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев предостерег россиян от этого в интервью радио Sputnik. "Эти способы могут оказаться не только бесполезны, но и вредны", отметил эксперт.

Так, панацеей от простудных заболеваний считаются чеснок и лук. Но если в качестве профилактики их использовать можно, то вот лечиться чесноком, вставляя его кусочки в нос, категорически не рекомендуется. Дело в том, что при насморке происходят раздражение и отек слизистой оболочки носа. И если при этом добавить крепкое раздражающее средство в виде чеснока или лука, то этим можно спровоцировать еще больший отек, пояснил врач.

Другие считают, что такой народный способ как поход в баню - все лечит. И при признаках простуды спешат в парную. Очень высокая температура бани или сауны также провоцирует сильный отек, и такими процедурами человек лишь сильнее разгоняет воспаление. Нужно прислушиваться к своему организму, и если чувствуете себя плохо, хочется полежать и поспать, не нужно загонять себя в баню. "Попариться можно, когда вы уже выздоравливаете, но не в самом начале болезни", - советует эксперт. Простуда никуда не денется, и придется несколько дней прожить с ней, и желательно вызвать врача, чтобы исключить неблагоприятное развитие болезни.