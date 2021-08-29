Жителям Кубани за сданное оружие выплатили 390 тысяч рублей

На Кубани рассказали о результатах выполнения в 2021 году краевой госпрограммы "Обеспечение безопасности населения", в рамках которой жители региона могут сдать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы за вознаграждение.

Как отметили в пресс-службе администрации Кубани, денежное вознаграждение выплачивают за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Причем их можно сдать в любом муниципальном отделе полиции.

Сообщается, что с начала нынешнего года жители передали 769 патронов, две единицы гладкоствольного оружия, 229 мин, 133 гранаты, а также 424 грамма взрывчатых веществ. За это кубанцам было выплачено около 390 тысяч рублей.

Если брать прошлый год, то в 2020-м жидели края сдали в полицию 57 патронов, три единицы гладкоствольного, одну - боевого огнестрельного оружия, три мины, 191 артиллерийский снаряд и 77 килограмм взрывчатых веществ.