"Армия-2021" на Урале завершилась реконструкцией освобождения Молдавии

50 тысяч человек посетили военно-технический форум "Армия-2021", который завершился в Центральном военном округе. Он проходил в трех городах: Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре.

На Урале были впервые представлены широкой публике поисково-эвакуационная машина-амфибия (ПЭМ-1) "Синяя птица", зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф", модернизированный вертолет Ми-26, боевая машина поддержки танков (БМП-Т) "Терминатор", легковой автомобиль группы разминирования (САГР).

Кроме 400 единиц новой и модернизированной техники, стоящей на вооружении войск ЦВО, на форуме можно было увидеть военные машины времен Великой Отечественной.

В Екатеринбурге даже провели реконструкцию боевых эпизодов Ясско-Кишиневской операции, в результате которой в августе 1944 года была освобождена Молдавия. Работа армейской и оперативно-тактической авиации и наступательный бой танковых экипажей были продемонстрированы во время захвата населенного пункта и уничтожения условного противника.

"Убежден, что посетители форума в очередной раз увидели силу, мощь и славу российского оружия, которое уже не раз доказало свою эффективность", - сказал на закрытии форума "Армия-2021" командующий войсками ЦВО Александр Лапин.