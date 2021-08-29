На помойке в Екатеринбурге обнаружили мешки с посылками

Несколько больших мешков с посылками были обнаружены на помойке в районе ЖБИ в Екатеринбурге. В спальном районе с плотной застройкой находка не осталась без внимания: местные жители начали вскрывать конверты, присваивая их содержимое.

Тем временем несколько горожан обратились через соцсети в "Почту России" с призывом разобраться в ситуации. С аккаунта "Почта России" ответили, что организация провела расследование и пришла к выводы, что брошенные посылки поступили в Россию не через почту. Они также не прошли таможенного контроля в Екатеринбурге. На опубликованных фото запечатлены неотслеживаемые пакеты, которые, скорее всего, доставляли другие транспортные компании.

Представитель компании также подчеркнул, что все найденные посылки будут обязательно переданы в Уральское таможенное управление для дальнейшего расследования.