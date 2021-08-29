В Югре два теплохода столкнулись на реке Иртыш

Минувшей ночью теплоход "Сергей Манякин", двигаясь вниз по Иртышу, столкнулся с теплоходом "ТРБ-2", который следовал по реке с двумя незагруженными баржами-площадками.

Столкновение произошло на 56-м километре реки в Ханты-Мансийском районе ХМАО, сообщила Уральская транспортная прокуратура. В результате аварии никто не пострадал.

При этом у теплохода "Сергей Манякин", приписанного к омскому ПАО "Иртышское пароходство", поврежден корпус. На месте происшествия сейчас работают сотрудники Ространснадзора.