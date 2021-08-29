Рейтинг Российской армии за 20 лет вырос почти в три раза

По словам министра, конкурс в военные вузы увеличился до 14-20 человек на место. Это, в том числе, результат активной работы с молодежью, воспитания ее на героических примерах. Шойгу, в частности, вспомнил о художественном фильм "Небо", который скоро выйдет в прокат и основан на реальных событиях - лента повествует об истории гибели в Сирии летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина.

Напомним, что бомбардировщик Су-24 Пешкова был сбит турецким истребителем на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Мурахтин выжил и был спасен. Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России - посмертно.

"Да. Этот фильм сделан на реальных событиях. Мы все понимали, что, представьте себе, завтра страна включает экран, а там наши ребята, попавшие в руки этих бандитов. Можете себе представить, что будет в стране, в обществе. Это была такая операция, где показали себя все. Показали все. Вот эта история, которая говорит о многом на сегодняшний день", - поделился Шойгу.

Он сказал, что спасательная операция в Сирии готовилась основательно. "Несмотря на все сложности, мы можем позаботиться и обеспечить по максимуму, насколько это возможно, безопасность ребят, которые там воюют. Но война есть война", - признал министр.

Он думает, что о подвиге летчика майора Романа Филипова, который, будучи сбитым в Сирии, отстреливался до последнего патрона, а потом подорвал себя вместе с боевиками, также будет снят фильм. "Там следующий случай, я думаю, про него еще снимут, это когда наш парень - молодой еще летчик, когда он говорит: "За пацанов" и подрывает гранату. Это конечно... Там-то ничего рассказывать и придумывать не надо. Это сами бандиты сняли на видеокамеру, они- то хотели его взять. Они хотели его показать всему миру - вот он. Это говорит о том, что мы все-таки всем нашим обществом смогли сделать и вернуть тот дух в армию, который должен быть", - сказал министр обороны.