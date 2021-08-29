Рогозин: Россия готова к отражению нападения в космосе

Россия готова к отражению любого нападения, в том числе в космическом пространстве, уверен глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Если говорить о войнах будущего и о тех прогнозах, которые дают аналитики, серьезная война, если она когда-нибудь, не дай Бог, начнется, начнется именно в космосе", - заявил Рогозин в интервью "Газете.ру". По его словам, именно с уничтожения орбитальной группировки противника может начаться новый конфликт.

Размещение ядерного оружия в космосе глава Роскосмоса назвал преступлением. Если США решат вывести свое ядерное оружие в космос, у России найдется адекватный ответ, отметил он.

"Россия пережила столько войн, колоссальных потерь, поэтому мы, безусловно, готовы к отражению любого нападения, в том числе и в космическом пространстве", - сказал Дмитрий Рогозин.

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