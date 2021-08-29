Россиянам рассказали, как законно узнать звонящего с неизвестного номера

Ни один звонящий не может полностью замаскировать себя общедоступными методами. Сегодня существует множество различных средств для определения входящего номера. Об этом рассказал партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.

Он рассказал, что мошенники могут без труда заменить цифры, если звонок осуществляется посредством IP телефонии. Специализированные колл-центры имеют в своем арсенале множество сим-карт, что позволяет им дозваниваться до граждан даже в случаях, когда предыдущий идентификатор уже попал в черный список. Такие списки постоянно пополняются, а доступ к ним может получить любой желающий, рассказа Мясоедов агентству "Прайм".

Можно просмотреть различные базы данных мошенников, либо скачать специальное приложение, разработанное банком, оператором связи или другими организациями. "Вам станет видно, является ли звонящий мошенником, назойливым рекламодателем или все-таки добропорядочной организацией", - пояснил эксперт.

Однако бывает, что входящие звонки не распознаются. В таком случае следует проявлять осторожность во время разговора, а при малейших подозрениях класть трубку.

Что же касается звонков, скрытых антиопределителем, когда абонент видит на экране сообщение: "неизвестный номер", то это не более чем услуга. На самом деле такой человек всегда известен оператору, отметил специалист.