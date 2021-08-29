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29.08.2021 10:33
Рубрика: В мире

Россияне и сербы на мотоциклах за 10 дней пересекли всю Россию

Текст: Александр Борисов
Вячеслав Еремеев и Денис Воронин. Фото: Пресс-служба Центра РГО в Сербии Вячеслав Еремеев и Денис Воронин. Фото: Пресс-служба Центра РГО в Сербии
Вячеслав Еремеев и Денис Воронин. Фото: Пресс-служба Центра РГО в Сербии

Завершен очередной этап международного проекта "Невероятные 10110 километров России": 10 тысяч километров на мотоциклах через всю Россию от Севастополя до Владивостока за 10 дней.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Мероприятие проходило под девизом - "Дышу ветром, живу дорогой" и было посвящено памяти тех, кто отдал свои жизни во имя Победы над фашизмом. Об этом корреспонденту "Российской газеты" рассказал идейный вдохновитель этого уникального мототуристического пробега - советник директора Центра Русского географического общества в Сербии Вячеслав Еремеев.

"Вот уже 150 лет Владивосток является главным форпостом России на Тихом океане, - напомнил он. - И сегодня, находясь у стен легендарной Владивостокской крепости, символизирующей военно-морскую историю "Города воинской славы", хочется вспомнить тот героический вклад, который внесли местные жители в разгром немецко-фашистских захватчиков. В годы Великой Отечественной войны город послал на фронт более 70 тысяч человек. Здесь были сформированы стрелковые бригады, которые преградили фашистам путь к Москве, отстояли Ленинград и Сталинград, воевали на Курской дуге, освобождали Белоруссию и Украину. Отрадно, что, как и 80 лет назад, с нами сегодня здесь плечом к плечу наши сербские братья, чтящие совместную славную историю и готовые любыми путями противодействовать возрождению "коричневой чумы".

Вячеслав Еремеев сообщил, что предстоит еще и третий этап - спортивно-туристический: пешком-бегом 100 километров за 24 часа по Хасанскому району Приморского края, частично по территории национального парка "Земля леопарда". "Уверен, что в дальнейшем "тропа" сможет жить самостоятельно, повышая привлекательность края для активных туристов и путешественников", - добавил он.

Фото: Пресс-служба Центра РГО в Сербии
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