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29.08.2021 19:03
Рубрика: В мире

Российские эксперты помогут развеять западные мифы о войне в Боснии

Текст: Александр Борисов
4 сентября Международный институт развития научного сотрудничества (МИРНаС) совместно с Фондом Горчакова при поддержке Российского совета по международным делам (РСМД) проведет международную конференцию "Итоги работы независимых международных комиссий: сербские жертвы в гражданской войне в Сараево 1991-1995 гг. и жертвы всех народов в районе Сребреница 1991-1995 гг.".
Фото: Александр Борисов / РГ Фото: Александр Борисов / РГ
Фото: Александр Борисов / РГ

"Мероприятие будет посвящено презентации докладов независимых международных комиссий по расследованию событий 90-х годов в Сараево и регионе Сребреница, - рассказали "РГ" в Фонде Горчакова. - Названные комиссии были учреждены в начале 2019 года и закончили свою работу в конце 2020 года. В них приняли участие независимые международные эксперты из России, США, Израиля, Германии, Франции, Австрии, Италии, Сербии, Австралии, Нигерии и Японии. В результате серьезного и многопрофильного исследования были собраны уникальные материалы, затрагивающие военные, политические, экономические и психологические аспекты гражданской войны в Боснии и Герцеговине 1990-х годов, а также ее современные последствия. В качестве спикеров конференции выступят председатели и члены двух независимых международных комиссий".

Фото: Пресс-служба Центра РГО в Сербии
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Следует отметить, что сербы намерены добиваться исторической правды о событиях в Югославии, планируя постепенно развенчивать мифы об их исключительной ответственности за военные преступления. Это приобретает особую актуальность на фоне превращения Боснии и Герцеговины (БиГ) в "парковку" для так называемых "нелегальных мигрантов", среди которых, по оценкам местных спецслужб, значительное количество радикальных исламистов и бывших боевиков, способных в случае нарастания здесь межэтнических противоречий стать действенным механизмом для борьбы с православным населением в регионе. Кроме того, покинувший в конце июля пост Высокого представителя в БиГ Валентин Инцко использовал свои колониальные полномочия для незаконного вмешательства во внутренние дела суверенного балканского государства. Он принял провокационное "решение" о внесении дополнения в Уголовный кодекс за "отрицание геноцида" (главным образом - в Сребренице - прим. ред). Подобная безответственная самодеятельность спровоцировала внутриполитический кризис беспрецедентного масштаба. Под угрозу поставлены межэтнический диалог и все достижения постконфликтного периода.

Между тем

Летописцем событий периода югоконфликта в Сараево выступил признанный классик мировой литературы Момо Капор (1937 - 2010), освещавший их в качестве военного корреспондента издания "Политика". Он писал: "Расстрел сватов перед старой православной церковью в Сараево 1 марта 1992 года, в воскресенье, возвестил начало гражданской войны в Боснии и Герцеговине, которая, как и Вторая мировая война в Югославии, началась 6 апреля, чтобы продлиться почти четыре года". "Я видел родной город не иначе как в кошмарных снах или в бинокль с передовых линий обороны на Требевиче, из окопа, где я, гонимый болезненным любопытством, появлялся в качестве военного репортера", - отмечал автор, указывая на то, что сербов выгнали из Сараево и перед всем миром "выставили дикой ордой, которую каждый имеет право безнаказанно расстрелять или разбомбить, если они попытаются защититься". "Против них все: и моджахеды, слетевшиеся со всех концов мусульманского мира, ветераны исламской революции в Иране, боевики из Алжира и Турции (даже курды, которые веками сражаются за собственное государство), усташи, обученные на полигонах Австралии, американские военные инструкторы, псы войны - наемники из Великобритании, Германии и Франции, которых с неба оберегала самая убийственная и самая современная авиация Североатлантического союза", - констатировал писатель, резюмируя, что "хотя военный огонь потушен толстыми резиновыми подметками чужих солдатских сапог, под пеплом осталось достаточно жара для того, чтобы снова вспыхнул этот город - "очаг всех войн".

В эксклюзивном интервью "Российской газете" заместитель председателя Народной Скупщины Республики Сербской (РС), дочь первого президента РС Соня Караджич-Йовичевич с сожалением обращала внимание на то, что после всех террористических атак Европа так и не может понять, против чего боролись сербы в БиГ. "Удивительно, что после всех террористических атак Европа так и не может понять, против чего боролись сербы в Боснии. Или понимает, но соглашается с тем, что США за свои ошибки расплачивается жизнями европейцев. Все, что происходит сегодня, является отголосками событий 90-х годов и даже сейчас Радован Караджич был бы главным союзником тех, кто борется против распространения террора и страха", - говорила она.

Сам Радован Караджич, комментируя решение судей МТБЮ, приговоривших его в 2016 году к 40 годам заключения, заявил: "Неужели Европа после Парижа и Брюсселя не понимает против кого мы воевали?".

В мире Европа Босния и Герцеговина

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