Российские сладости завоевывают японский рынок

В магазинах Японии стали появляться российские сладости, которые быстро нашли своих потребителей. Журналист Yahoo News Japan Юки Токунага рассказал о двух десертах из России, особенно полюбившихся ему.

Автор отметил, что в Японии стало появляться все больше российских сладостей, но особенное внимание привлекает шоколад "Аленка". Токунага познакомился с ним, когда учился в России, а теперь видит и на прилавках в Японии. Этот шоколад стоит недорого, и имеет разные варианты, например, с изюмом или карамелью.

"Будучи студентом, в России я всегда покупал и раздавал "Аленку", однокурсницы называли меня чудаком, что меня обижало. Но даже сейчас, когда я еду в Россию, то всегда покупаю этот шоколад", - добавил журналист.

Также он посоветовал соотечественникам присмотреться к глазированным сыркам. В Японии они продаются с надписью на обертке "Российский премиальный сыр".

"Мне показалось это название уместным. Я ел сырки каждый день, и вкус, а также текстура, действительно напоминают изысканный десерт", - пишет Токунага.

Он отметил, что этот десерт появился в 50-х годах, но и сейчас не теряет своей популярности - любом российском продуктовом магазине можно найти разные виды глазированных сырков.