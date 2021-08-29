Российские ученые разработали беспилотник для поиска нефти

Российские ученые разработали газоанализатор-беспилотник, который может искать месторождения нефти, определяя концентрацию метана в воздухе. Об этом рассказал глава лаборатории квантовых оптических технологий Института лазерной физики СО РАН, профессор кафедры лазерных систем НГТУ Дмитрий Колкер.

Как пояснил Колкер, концентрация метана у поверхности земли в местах, где есть нефтяные месторождения, может быть увеличена. Для обнаружения высокой концентрации метана нужен легкий, компактный газоанализатор.

Уникальность нового прибора в том, что он может использоваться на беспилотниках легкого и сверхлегкого классов. Также им можно оснастить автомобиль, электромобиль или изготовить переносной прибор. Вес разработки составляет три килограмма.

Система определяет концентрацию метана в воздухе в режиме реального времени с привязкой к координатам и оперативно передает данные в бортовую автоматизированную геофизическую информационно-измерительную систему (АГИИС).

"Аналогов этому прибору пока нет, поскольку есть только стендовые макеты в Китае, США и Европе", - рассказал ученый в беседе с ТАСС.