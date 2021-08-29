Сергей Шойгу не считает Украину угрозой России

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил надежду, что ситуация на Украине когда-то поменяется, "и там найдется человек, который прекратит всю эту вакханалию националистическую, совершенно ничем не обоснованную ни исторически, ни фактологически, ничем абсолютно".

Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале Соловьев Live. По его мнению, то что сегодня происходит на Украине "это творение, планы и программа, которая реализована знаете кем, как и за какие деньги". При этом глава российского военного ведомства, ответил, что бы не стал говорить про Украину как про угрозу. "Я считаю, что Украина и украинский народ - это братский народ. Это не только наши соседи, мы один народ. Здесь совсем даже рассуждать и размышлять на эту тему не хочется", - отметил он.

Министр также рассказал, что его мама, которая родилась в Орловской области, после раскулачивания вместе с семьей уехала в Луганскую область. При этом его дед, бывший в свое время ефрейтором Рижского драгунского полка, похоронен в Луганске. "Он и умер в день, когда немцы вошли в Луганск, потому что он с палкой пошел гонять мародеров. Там сахарный завод был. Он говорит: "Это же не ваше, что вы делаете?". Сахар там растаскивали. Эти ушли, наши ушли, а немцы еще не пришли, и вот там инфаркт хватил", - поделился своей личной историей Сергей Шойгу.

Владимир Соловьев также спросил министра, почему он не выполняет решение украинского суда и не является на слушания. "Виноват, исправлюсь", - пошутил глава Минобороны.