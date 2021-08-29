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29.08.2021 16:47
Рубрика: Власть

Шойгу: Число беспилотных комплексов в этом году превысит 2 тысячи

Текст: Иван Егоров

"Мы утвердили единый подход к беспилотникам. И у нас сегодня все понятно, и мы получаем серийные комплексы беспилотных летательных аппаратов", - об этом министр обороны Сергей Шойгу в воскресенье заявил в интервью на YouTube-канале Соловьев Live. По его словам, число таких беспилотных комплексов в этом году в Вооруженных силах перевалит рубеж в 2000.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Также, как отметил глава военного ведомства, Россия сегодня не отстает и по системам вооружения, предназначенным для борьбы с БЛА. В качестве примера он привел новый "Панцирь", у которого уже существенно - на 30 процентов увеличена дальность обнаружения беспилотников и воздействия на них.

Как отметил Шойгу, развиваются и средства радиоэлектронного воздействия на БЛА. Он рассказал о действующей системе радиоэлектронной борьбы, "когда - летел- летел, и вдруг, как парализованный голубь, то ли на провода сел где-то, то ли еще чего-то".

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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