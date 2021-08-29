Шойгу рассказал о взаимопонимании с Путиным

Министр обороны Сергей Шойгу в интервью каналу "Соловьев Live" рассказал, что у него есть взаимопонимание с Владимиром Путиным.

"Действительно, взаимопонимание есть, но я не думаю, что мы, я не считаю возможным такими вещами делиться - о своих отношениях с верховным главнокомандующим", - сказал Шойгу.​​ При этом он добавил, что знаком с президентом "очень много лет".

Министр признался, что "волнение было", когда Путин предложил возглавить избирательный список. "Но знаете, предложение президента в этой части это не просто огромная честь, это огромная ответственность", - сказал Шойгу.