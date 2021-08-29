Россия ведет работы над увеличением скорости, дальности и точности своих гиперзвуковых ракет. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу сообщил в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".

"Нам уже есть чем их удивить. Одну часть в своем послании показал президент, потом мы это показали уже. Многое поставлено уже на вооружение в войска, у нас уже "Кинжалы" стоят на боевом дежурстве, у нас "Авангард" на боевом дежурстве, у нас "Пересвет" на боевом дежурстве", - рассказал глава российского военного ведомства.

По словам Шойгу, впереди большая серьезная перспектива, которую он сравнил с Олимпийскими играми и их главным принципом - быстрее, выше, сильнее.

"У нас в перспективе увеличение дальности гиперзвукового оружия. Это увеличение скоростей, если говорить о том же самом гиперзвуке, это повышение точности, это, конечно, адаптация носителей к новым видам оружия", - поделился Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что армия не может под каждую ракету делать новый самолет и корабль. "Мы должны сделать так, чтобы у нас одна пусковая установка была для всей типов ракет", - сказал он.