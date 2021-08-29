Сколько денег школьники заработали за летние каникулы

За летние каникулы старшеклассник, который вместо отдыха решил заработать денег, смог получить от 30 до 90 тысяч рублей. Конкретный доход зависит не столько от самого юного работника, сколько от региона, в котором он живет и выбранной им профессиональной области. Об этом рассказали "Российской газете" ведущие сервисы по поиску работы.

До четырнадцати лет работать дворником нельзя, но вот сниматься в кино - можно. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Например, расклейщику объявлений в Петербурге этим летом готовы были платить от 44 тысяч рублей в месяц, свидетельствуют данные SuperJob. А специалист по продажам мог претендовать на 30 тысяч рублей в месяц. Сами юные труженики выставляют желаемый уровень зарплаты в пределах от 10 до 30 тысяч рублей в месяц, уточнили в HeadHunter.

Работа может оказаться для подростка нетрудным делом по сравнению с ее поиском. Большинство компаний не рассматривают несовершеннолетних как потенциальных сотрудников, сообщили в Ассоциации частных агентств занятости. При этом закон позволяет начинать трудиться с 14 лет, реализовать это право не так просто: найм несовершеннолетних накладывает на работодателя много обязанностей и ограничений. В результате проще нанять взрослого, пусть даже на более высокую зарплату.

"Все несовершеннолетние сотрудники, перед тем как приступить к работе, должны пройти медобследование за счет работодателя, чтобы убедиться, что труд не повредит их развитию, - комментирует руководитель молодежного направления HeadHunter Ирина Святицкая. - Им нельзя устанавливать испытательный срок, запрещено привлекать к работе после 22.00, поручать таскать тяжести. Они не несут материальной ответственности и даже уволить их по инициативе работодателя можно только с согласия Роструда".

По действующим в России законам принять на работу подростков можно после того, как им исполнится 16 лет, отметили в министерстве. Но есть несколько исключений. "Закон разрешает принимать 15-летних на легкую работу в свободное от учебы время. Работа не должна вредить здоровью, в том числе нравственному. Например, работодатель не имеет права принять несовершеннолетнего на работу, связанную с производством, перевозками и торговлей алкоголем и табаком. Все ограничения прописаны в Трудовом кодексе", - отметили в минтруде.

До четырнадцати лет можно сниматься в кино, играть в театре, выступать в цирке и в спортивных состязаниях. Во всех случаях согласие родителей и органов опеки обязательно.

Этим летом на рынок труда вышли 146 тысяч школьников, рассказали в HeadHunter, в том числе 24 тысячи москвичей и около 11 тысяч петербуржцев. Всего в России сейчас почти 6 млн подростков в возрасте от 14 до 17 лет, в том числе почти 3 млн - 16-17 лет, уточняет Росстат. Так что официальная занятость - удел меньшинства старшеклассников.

По данным центров занятости населения, за первое полугодие 2021 года при их содействии было заключено 286,4 тысячи договоров с работодателями на трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В конце июня на временных работах были заняты 83,5 тысячи несовершеннолетних, трудоустроенных через центры занятости.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Алексей Дуэль

Школьники не играют существенной роли на рынке труда и оценивать их как значимый для экономики фактор не стоит, подтвердил директор центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон.

По статистике SuperJob, весной были готовы поработать в каникулы дети в 15% опрошенных семей, по факту найти себе оплачиваемые занятия смогли чуть больше половины школьников - 9%. При этом большинству работу нашли родные и знакомые - это самый популярный вариант трудоустройства школьников. Кроме того, отдельные вакансии были найдены ими на джоб-бордах и в соцсетях.

Этим летом на рынок труда выходили 146 тысяч из шести миллионов старшеклассников

Тем не менее 5% компаний готовы взять несовершеннолетних на работу, а стажировку предоставляют 11% компаний, отмечают в SuperJob. Позволить себе такую роскошь, как несовершеннолетний сотрудник, которого надо учить, опекать, контролировать и которого сложнее оформить в кадрах, чаще других готовы крупные компании.

В России возможностей для работы подростков не так много, считает старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. "С одной стороны, у работодателей не очень принято нанимать сотрудников на неполный рабочий день или на короткий период, с другой - основной объем неквалифицированного труда, который можно было бы поручить подросткам, взяли на себя мигранты, - говорит Ляшок. - В семьях царит убеждение, что ребенок должен "учиться, учиться и еще раз учиться", а только потом идти работать. В вузах косо смотрят на студентов первых курсов, совмещающих учебу с работой. Поэтому выход на рынок труда откладывается на более поздний возраст, а период иждивенчества продлевается".

Еще одно важное ограничение для занятости подростка - допустимое время работы. Минтруд напоминает, что если не совмещают работу с учебой, то в возрасте от 16 до 18 лет они могут трудиться не более 7 часов в день (не более 35 часов в неделю): в возрасте от 15 до 16 лет - не более 5 часов в день (не более 24 часов в неделю). Если совмещают работу с учебой, то от 16 до 18 лет можно работать не более 4 часов в день (не более 17,5 часа в неделю); от 14 до 16 лет - не более 2,5 часа в день (не более 12 часов в неделю).

Учитывая сокращенное рабочее время оплата труда несовершеннолетних должна производиться исходя из установленного оклада пропорционально отработанному времени, добавили в минтруде.

При найме школьника HR-специалист не может ориентироваться на резюме - оно совсем короткое и в нем больше информации о намерениях, чем о возможностях, говорят в SuperJob. Поэтому все решается на собеседовании. Если видна мотивация, а документы в порядке, то нет причины для отказа. Возможно приглашение на тестовые часы или дни. Если же ребенок пришел с кем-то из родителей и именно взрослый общается с менеджером отдела кадров, а потенциальный соискатель сидит в телефоне, скорее всего ему откажут.

Чаще всего ребятам 14-17 лет удается устроиться в компании, занимающиеся IT (13% представителей это отрасли заинтересованы в совсем молодых специалистах) или оказывающими услуги (7%).

Как отмечают кадровые специалисты, летняя работа для школьника может стать постоянной, если он выбрал специальности промоутера-распространителя или промоутера-консультанта, оператора call-центра, курьера, расклейщика объявлений, вечернего администратора - то есть все виды работы с неполной занятостью на несколько часов в день, для которых не нужны какие-либо профессиональные навыки.

Обойти часть сложностей с трудоустройством несовершеннолетнего компания может, если вместо трудового контракта заключит с ним гражданско-правовой договор. Для летней подработки он вполне подойдет, считает эксперт по трудовому праву HeadHunter Татьяна Нечаева.

Для заключения трудового договора ребятам в возрасте 14-15 лет нужно предоставить согласие органа опеки и попечительства, а также согласие одного из родителей. Исключение - для школьников, перешедших на вечернее обучение или завершивших его, но это надо подтвердить документами. А вот с тех, кому уже исполнилось 16 лет, нанимать проще - они вправе сами подписать контракт.

При заключении гражданско-правового договора с несовершеннолетним 14-17 лет потребуется согласие или виза одного из родителей. То есть для старших подростков это менее удобная форма, чем прямой найм. К тому же при таком формате отношений они теряют социальные гарантии. Кроме того, если уволить школьника можно только с согласия Роструда, то разорвать гражданско-правовой договор можно так же, как и со взрослым подрядчиком.

Гражданско-правовой договор (ГПД) обычно заключают на разовый проект,уточняют в минтруде. Например, сегодня многие подростки обладают достаточными знаниями в веб-программировании для того, чтобы создавать сайты. Это как раз тот случай, когда работодатель может предложить гражданско-правовой договор. Заключить такой договор можно с подростками от 14 до 17 лет включительно лишь с письменного согласия одного из родителей или опекуна. "При этом надо иметь в виду, что ГПД - договор гражданско-правового характера между заказчиком и исполнителем. Исполнитель обязуется предоставить определенный результат работы, а заказчик - выплатить определенное вознаграждение. Трудовое законодательство на эти отношения не распространяется. При определенных условиях несовершеннолетний может заключить гражданско-правовой договор, но трудовой - всегда предпочтительнее", - считают в минтруде. Те же ограничения распространяются на самозанятых.

Как школьнику стать бизнесменом

Несовершеннолетние с 14 до 18 лет могут зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели и применять режим налога на профессиональный доход (НПД), пояснили "РГ" в Федеральной налоговой службе (ФНС). Встать на учет можно через мобильное приложение "Мой налог": на основании паспортных данных, логина-пароля от личного кабинета на сайте ФНС или госуслуг, а также через банк.

Как рассказали в ФНС, на 1 августа 2021 года число несовершеннолетних, состоящих на учете как плательщики НПД, составило около 41 тысячи человек. В основном несовершеннолетние плательщики НПД работают в сфере маркетинга и рекламы, в IT, а также занимаются доставкой, отметили в налоговой службе.

Подготовил Роман Маркелов