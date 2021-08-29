Скончался почетный президент МОК Жак Рогге

В возрасте 79 лет ушел из жизни бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге, сообщается в официальном Twitter организации. Он занимал пост почетного президента организации.

"С большой печалью объявляем о кончине экс-президента МОК графа Жака Рогге. Ему было 79 лет", - говорится в заявлении.

Рогге занимал пост президента МОК с 2001 по 2013 годы, после чего его сменил немец Томас Бах. Напомним, что в молодости Рогге занимался профессиональным парусным спортом и 16 раз становился чемпионом Бельгии, а также принял участие в Олимпийских играх.