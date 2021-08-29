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29.08.2021 19:36
Рубрика: Общество

Скончался почетный президент МОК Жак Рогге

Текст: Артур Нанян
Фото: Международный олимпийский комитет Фото: Международный олимпийский комитет
Фото: Международный олимпийский комитет

В возрасте 79 лет ушел из жизни бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге, сообщается в официальном Twitter организации. Он занимал пост почетного президента организации.

"С большой печалью объявляем о кончине экс-президента МОК графа Жака Рогге. Ему было 79 лет", - говорится в заявлении.

Рогге занимал пост президента МОК с 2001 по 2013 годы, после чего его сменил немец Томас Бах. Напомним, что в молодости Рогге занимался профессиональным парусным спортом и 16 раз становился чемпионом Бельгии, а также принял участие в Олимпийских играх.

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