СМИ: Партия Меркель во главе с Лашетом вновь проигрывает в опросах

Новости

Москвичей в последнее воскресенье лета ждет июльская погода 09:37
Учебный год в подмосковных школах начнется очно 09:27
Роспотребнадзор предупредил беременных об опасном последствии COVID-19 09:21
Собянин назвал долю привитых от коронавируса учителей 09:17
За сутки в Якутии потушили семь пожаров площадью 77 тысяч га 08:36
Ограничения на парковку и движение судов введут в Приморье перед ВЭФ 08:14
В США тестовый запуск ракеты-носителя закончился неудачей 07:50
WP: Байден отзовет всех дипработников из Афганистана к 31 августа 06:58
В Башкирии задержали подозреваемых в убийстве 15-летней девочки 06:18
Россиянам рассказали, как законно узнать звонящего с неизвестного номера 06:05
Япония уведомила генконсульство РФ о задержании на Хоккайдо россиянина 05:29
Посольство США призвало американцев покинуть окрестности аэропорта в Кабуле 04:53
Пушков: Глава Эстонии дала верную оценку перспективам вступления Киева в ЕС 04:25
Белый дом: США и союзники вывезли за субботу из Афганистана 2 тысячи человек 03:55
Эксперт назвал способы защиты сбережений от инфляции 03:41
Ураган "Ида" может стать сильнейшим для Луизианы с 1850-х годов 02:57
Жителей ЦФО предупредили о резком похолодании 1 сентября 02:20
В Роспотребнадзоре рассказали о длительности проблем с дыханием после COVID-19 01:57
Байден предупредил о высокой вероятности новой атаки на аэропорт Кабула 01:31
Кузяев высказался об отсутствии в сборной Дзюбы 00:44
Определился соперник сборной России в финале ЧМ по пляжному футболу 00:00
Захарова призвала Запад к честному анализу случившегося в Афганистане 28.08.2021
В Калининграде вратарь футбольной команды умер после столкновения с игроком 28.08.2021
В Домодедово пассажирку бизнес-класса сняли с самолета за дебош 28.08.2021
Шойгу оценил вооружение талибов, сравнив его с украинским 28.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
29.08.2021 08:38
Рубрика: В мире

СМИ: Партия Меркель во главе с Лашетом вновь проигрывает в опросах

Текст: Екатерина Забродина
Ровно за четыре недели до выборов в бундестаг, которые состоятся в Германии 26 сентября, дела у партии Ангелы Меркель выглядят удручающе. Как пишет Die Welt, Христианско-демократический союз вместе с "сестринским" баварским Христианско-социальным союзом показали худший результат по версии института общественного мнения Insa. Личный рейтинг потенциального преемника Меркель, главы ХДС и премьера земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета, возглавляющего единый предвыборный список, также обновил худший результат.
Армин Лашет и Ангела Меркель. Фото: Federico Gambarini / POOL / AFP Армин Лашет и Ангела Меркель. Фото: Federico Gambarini / POOL / AFP
Армин Лашет и Ангела Меркель. Фото: Federico Gambarini / POOL / AFP

При таком раскладе консерваторы и вовсе рискуют остаться за бортом нового правительства. В их рядах уже открыто раздаются голоса, что альянс ошибся, сделав ставку на Лашета, которого и журналисты, и однопартийцы обвиняют в промежуточном поражении. Однако менять его на харизматичного премьера Баварии, главу ХСС Маркуса Зедера уже поздно. Зато наиболее вероятным кандидатом в канцлеры сейчас выглядит действующий министр финансов Олаф Шольц - он буквально вытащил со дна свою партию, которая в начале гонки показывала весьма плачевные результаты.

Фото: Gettyimages
Чем программы немецких партий завлекают избирателей

Итак, по результатам опроса "Воскресный тренд" для Bild am Sonntag, Социал-демократическая партия Германии прибавила за неделю целых два процентных пункта - сейчас ее поддерживают 24 процента респондентов. Таким образом, социал-демократы уверенно обходят ХДС/ХСС - у них лишь 21 процент голосов (минус 1 процент по сравнению с прошлой неделей). Исторически это худший рейтинг, который институт Insa когда-либо присваивал консерваторам. На прежнем уровне держатся "Зеленые" (17 процентов) и либералы из Свободной демократической партии (13 процентов). "Альтернатива для Германии" (11 процентов) и "Левые" (6 процентов) опустились на один процентный пункт.

Результаты партий вполне соотносятся с личными рейтингами их предвыборных лидеров. Если бы в Германии проводились прямые выборы канцлера, то Армину Лашету отдали бы голоса всего 10 процентов немцев (на прошлой неделе их было еще 12). Больше шансов у кандидата от "Зеленых" Анналены Бербок - за нее готовы проголосовать 14 процентов респондентов (плюс 1 процент). Но с огромным отрывом от обоих политиков идет кандидат от СДПГ Олаф Шольц - у него 31 процент голосов. Такое преимущество кажется невероятным - даже при том, что за последнюю неделю вице-канцлер и глава минфина потерял 3 процента.

В других опросах социал-демократы также обгоняют консерваторов или, по крайней мере, идут нога в ногу. Так, пятничный "Политбарометр" телеканала ZDF дал обеим политическим силам по 22 процента. И хотя, как признает Die Welt, подобные опросы всегда "отражают сиюминутные предпочтения избирателей и не могут считаться прогнозом на исход выборов", системный кризис кампании консерваторов налицо. Дошло до того, что на этой неделе канцлер Ангела Меркель, которая, как известно, уже не выставляет свою кандидатуру, нарушила молчание и нейтралитет, публично поддержав господина Лашета. По словам Меркель,она видит его своим преемником и новым канцлером, который сможет обеспечить Германии преемственность курса. Но, похоже, даже подключение тяжелой артиллерии в лице фрау канцлера пока не спасает ситуацию. Так, по данным опроса Civey, 70 процентов сторонников ХДС/ХСС хотели бы в разгар предвыборной гонки заменить главу единого партийного списка Армина Лашета на баварца Маркуса Зедера.

Сам Зедер, который продолжает весьма успешно и уверенно участвовать в дебатах как лидер ХСС, прямым текстом заявил изданиям Passauer Neue Presse и Donaukurier, что ответственность за плачевные рейтинги альянса "лежит не на Баварии". И что, мол, было бы весьма неплохо, если бы в рядах самого ХДС активней агитировали за Лашета. При этом Зедер, в январе проигравший Лашету внутреннюю борьбу за выдвижение в канцлеры от альянса, дал понять, что не собирается спасать ситуацию. "Один раз я уже сделал предложение. Второй раз этой уже ничего не даст", - отрезал баварец.

В мире Европа Германия Парламентские выборы в Германии

Главное сегодня

Шойгу оценил вооружение талибов, сравнив его с украинским
Япония уведомила генконсульство РФ о задержании на Хоккайдо россиянина
Байден предупредил о высокой вероятности новой атаки на аэропорт Кабула
Россиянам рассказали, как законно узнать звонящего с неизвестного номера
Легкоатлет Гнездилов выиграл золото Паралимпийских игр с мировым рекордом
"Ударим, но позже": Как Байден ответит на атаки в Кабуле
Чем программы немецких партий завлекают избирателей