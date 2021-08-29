Собянин назвал долю привитых от коронавируса учителей

Более 80% столичных учителей сделали прививку от коронавируса, что позволяет провести учебный год в очном режиме. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Постараемся, чтобы учебный год прошел в нормальном режиме с учетом того, что у нас больше 80% педагогов, учителей сделали вакцину", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Градоначальник отметил, что несмотря на дистанционное обучение в прошлом году школьники хорошо сдали экзамены и городская система образования сохраняет высокий уровень подготовки.

В то же время за лето Московская электронная школа обзавелась новым функционалом - там станет больше образовательного контента, отметил Собянин.