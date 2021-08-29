США закроют посольство в Афганистане после 31 августа

Вашингтон закроет посольство США в Кабуле после завершения операции по эвакуации гражданских лиц и выводу своих войск из Афганистана.

Как сообщает ТАСС, об этом в субботу в эфире телеканала CBS заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Нашим действующим планом не предусмотрено сохранение с 1 сентября посольства в Афганистане, но мы (оставим) по крайней мере постоянное представительство", - сказал Салливан.

Таким образом речь о полном сворачивании дипломатического присутствия США в Афганистане не идет.

"У нас будут возможности и механизмы для сохранения на месте дипломатов, - подтвердил чиновник Белого дома.

По его словам, это необходимо из консульских соображений, в частности, для обработки заявлений просителей специальных иммиграционных виз.