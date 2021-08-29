Талибы убили исполнителя фольклорной музыки

Члены движения "Талибан" (организация запрещена в РФ - прим. "РГ") расправились с афганцем - певцом и исполнителем фольклорной музыки в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в провинции.

Уточняется, что певец по имени Фавад Андараби был выгнан из собственного дома в районе Андараб и убит​​​. Гибель музыканта подтвердил бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби.

"Жестокость "Талибана" продолжается в Андарабе. Сегодня (в субботу - ред.) они жестоко убили исполнителя фольклорной музыки Фавада Андараби, который просто приносил радость в долину и ее жителям. Как он пел "наша прекрасная долина... земля наших предков..." никогда не подчинится жестокость талибов", - написал экс-чиновник в соцсетях.

Уточняется, что ранее в провинции Баглан прошли вооруженные столкновения между силами сопротивления и талибами.