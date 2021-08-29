США перешли к финальной фазе эвакуации из Афганистана

Операция США по эвакуации людей из Афганистана вошла в заключительную стадию. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информагентсво Reuters, на текущий момент около тысячи человек все еще ожидают в международном аэропорту Кабула своей очереди, чтобы покинуть страну.

Такая картина наблюдается на фоне прозвучавших из Вашингтона предупреждений о "неминуемой новой атаке террористов в ближайшие 24-36 часов".

Вместе с тем, угроза возымела определенное влияние на афганцев. Как отмечает Reuters, толпы людей перед воротами в аэропорт начали рассеиваться.

По данным агентства, эвакуацию гражданских лиц планируется завершить в воскресенье. "Мы хотим обеспечить, чтобы каждый иностранный гражданин и те, кто находятся под угрозой, были эвакуированы сегодня. Военные начнут улетать (из Кабула), как только этот процесс будет завершен", - заявил источник западного информагентства.

По его словам, точные дата и время окончания операции пока не определены.