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29.08.2021 12:10
Рубрика: В мире

США перешли к финальной фазе эвакуации из Афганистана

Текст: Александр Гусаров

Операция США по эвакуации людей из Афганистана вошла в заключительную стадию. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информагентсво Reuters, на текущий момент около тысячи человек все еще ожидают в международном аэропорту Кабула своей очереди, чтобы покинуть страну.

Фото: Wakil Kohsar / AFP
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Такая картина наблюдается на фоне прозвучавших из Вашингтона предупреждений о "неминуемой новой атаке террористов в ближайшие 24-36 часов".

Вместе с тем, угроза возымела определенное влияние на афганцев. Как отмечает Reuters, толпы людей перед воротами в аэропорт начали рассеиваться.

По данным агентства, эвакуацию гражданских лиц планируется завершить в воскресенье. "Мы хотим обеспечить, чтобы каждый иностранный гражданин и те, кто находятся под угрозой, были эвакуированы сегодня. Военные начнут улетать (из Кабула), как только этот процесс будет завершен", - заявил источник западного информагентства.

По его словам, точные дата и время окончания операции пока не определены.

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