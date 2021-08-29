Умер актер Алексей Лагутин - Чебур из сериала "Мир! Дружба! Жвачка!"

29 августа на 51-м году жизни скончался российский актер и журналист Алексей Лагутин. "Ушел в расцвете своих творческих сил, на пике проектов и замыслов, реализовать которые не дала тяжелая болезнь", - сказано в некрологе, опубликованном на портале Одинцовского округа Московской области.

В материале отмечено, что Лагутина запомнят зрителям в качестве сотрудника Одинцовского ТВ, автора популярных передач "Беседы у окна", "МузАнтракт", "Хочу в телевизор" и "ПРОчтение".

"4 августа ему исполнилось всего 50 лет. Уход Алексея Лагутина стал большой потерей для культуры Одинцовского округа", - говорится в сообщении.

Лагутин окончил Государственный Институт искусств в Воронеже, факультет театрального искусства. Работал в Рязанском областной ТЮЗе, в Санкт-Петербургском театре "Комедианты". На сцене сыграл Гумберта в "Лолите", Ломова в "Предложение" Чехова, Мурзавецкого в пьесе Островского "Волки и овцы".

На экранах дебютировал в 2000-м в "Графе Нулине". Далее - "Райский уголок" с Виолковой и серый кардинал коммерческих локальных схем Чебур в сериале "Мир! Дружба! Жвачка!"