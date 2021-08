Умер джазовый пианист и композитор Франсеск Бурруль

Ha mort el mestre Francesc Burrull, un músic extraordinari.

Va ser el director musical i pianista de La Trinca durant molts anys i seus són els arranjaments de grans èxits com: No ve d'un pam, El Baró de Bidet, La Patata, La Faixa, La Dansa del Sabre, El Far-west, etc...

DEP