Уникальная разработка для тушения пожаров осталась невостребованной

Только в нашей стране разработана уникальная авиационная система пожаротушения, способная справиться с пожарами любой силы, в том числе лесными. Почему же она оказалась не востребована?

Завершился Международный военно-технический форум "Армия-2021". На нем было множество очень интересных новинок. В частности, НПО "Базальт" выставило новый вариант планирующей авиабомбы "Дрель". Как было сказано в презентации, теперь "Дрель" будет высокоточной, что полностью исключит ее попадание в мирные объекты. Представлял новый боеприпас исполнительный директор Научно-производственного комплекса "Техмаш", в который теперь входит "Базальт", Александр Кочкин.

Увы, в экспозиции "Базальта", входящего в "Техмаш", не было другой бомбы - АСП-500. Я спросил у молодого представителя "Базальта", почему не показывают боеприпас, который нашей стране сегодня нужен гораздо больше высокоточной "Дрели"? Представитель растерялся и спросил уже меня: а что такое АСП-500? Как говорится - приехали.

Придется вернуться к проблеме, которую наша газета поднимала на протяжении нескольких лет.

Лето закончилось, а лесные пожары по всей территории страны продолжают бушевать. Почти полностью выгорела Якутия, а теперь и в средней полосе огонь уничтожает, увы, даже заповедные леса. И похоже, потушат пожары только осенние ливни.

"Российская газета" несколько раз рассказывала об авиационном средстве пожаротушения - бомбе АСП-500. Первая публикация была в 2007 году, последняя в 2019. И мы просто вынуждены обратиться к этой теме еще раз.

Напомним суть проблемы.

Авиационное средство пожаротушения - АСП-500 разрабатывалось еще в СССР в самом конце 1980-х, в рамках забытой сегодня конверсии оборонного производства. Планировалось, как говорится, убить двух зайцев. Отточить у боевых летчиков навыки прицельного бомбометания в условиях максимально приближенных к боевым и помочь в борьбе с пожарами большой интенсивности.

АСП-500 - это бомба в пластиковом корпусе, содержащая 400 кг водяной огнегасящей смеси. При ударе о землю специальный заряд распыляет смесь, которая мгновенно гасит пламя на площади 1000 квадратных метров.

Предполагалось, что АСП-500 в огромном количестве поступят в ВВС в качестве учебных. И как только где-то начнется серьезный пожар, в небо поднимутся фронтовые Су-24 или даже стратегические Ту-160, которые, отточив навыки бомбометания, погасят все, что горит. Предполагалось использовать такие бомбы и в городских условиях. Чтобы попасть, образно говоря, в окно горящей высотки, рассматривался вариант создания управляемых планирующих АСП, причем разных весовых категорий. То есть идею "Дрели" у нас могли реализовать тридцать лет назад, причем в мирных целях.

К сожалению, когда проект бомбы был готов, наступили 1990-е, вполне разумная идея реализации не получила.

Однако в 2000-м году по инициативе тогдашнего руководителя предприятия "Базальт" Владимира Коренькова противопожарная бомба стала доводиться до готового образца. Ее начали активно показывать на различных специализированных выставках. Проект заинтересовал многих, его поддержали в Минэкономразвития, дав поручения профильным ведомствам обратить внимание на бомбу.

Новое поколение АСП-500 можно было сбрасывать не только с боевых самолетов, но и с гражданских транспортных Ил-76 или Ан-12. При этом один заход Ил-76 по расчетам обеспечивал гарантированное подавление огня на площади 10 гектаров.

Специалисты-огнеборцы разработали комбинированную технологию пожаротушения с применением авиации. При возникновении значительных очагов возгорания предполагалось использовать три ударных эшелона. Первыми должны были отработать бомбардировщики, которые при помощи АСП сбивали бы огонь и жар. Следом за ними танкеры Ил-76 и Бе-200 на бреющем полете заливали бы площади недавнего горения. И, наконец, вертолеты Ми-26, Ми-8 и Ка-32П с низкого висения точечными сбросами воды должны были окончательно ликвидировать последние очаги возгораний.

При хорошей организации даже несколько эшелонов такого коврового огнетушения, дающего стопроцентный результат, по расчетам, занимали бы не больше часа. А в той же Якутии на изматывающую и совершенно безрезультатную борьбу с огнем ушло несколько месяцев при огромных финансовых затратах. Сегодня про существование уникальной и очень эффективной АСП-500, те, кто борется с огненной стихией, похоже и не знают. Даже в "Базальте" об АСП-500 забыли.

Нам удалось связаться с разработчиком авиационной системы пожаротушения Владимиром Кореньковым. И вот что он рассказал:

- После того, как в начале 2000-х мы стали демонстрировать АСП-500 на различных выставках, в том числе зарубежных, с подробным рассказом о ее возможностях, интерес к бомбе возник просто ажиотажный. Сегодня в это трудно поверить, но самый живой интерес к АСП-500 проявил губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Штат, который он возглавлял, был и будет одним из самых пожароопасных на территории США. Госструктуры Австралии тоже очень заинтересовались, их представители даже провели с нами несколько предварительных переговоров. Правительство Болгарии и вовсе предложило создать Балканский центр пожаротушения на базе наших технологий. И в России к нашим разработкам первоначально отнеслись очень положительно. Но именно внутри нашей страны очень скоро начались странный бюрократические игры.

Болгарии Минэкономразвития, которое вроде бы активно поддержало идею АСП-500, отказало в согласовании проекта сотрудничества. Болгары, якобы, не в той форме подали документы, обосновывающие их заинтересованность в продвижении российских технологий авиационных пожаротушений на мировом рынке. В архивах "Базальта" должны еще храниться копии ответов министерства на предложения болгарской стороны.

Аналогично все замоталось чисто бюрократически и с предложениями о сотрудничестве с другими странами - Австралией, Грецией, Испанией, США… Можно предположить, что чиновники тогда просто не увидели для себя какой-то финансовой выгоды.

Не удалось реализовать идею применения АСП-500 и внутри России - что для меня совершенно непонятно. Был, кстати, и такой аргумент: бомбы опасны для человека и экологии леса.

Так вот, при проведении одного из испытаний на полигоне "Базальта" я встал на удалении 40 метров от центра взрыва (злоупотребил директорскими полномочиями). Единственное последствие - промок до нитки! Да и какие люди могут быть в центре лесного пожара?

Говорить о каких-то негативных экологических последствиях применения АСП-500, основу "боевой" смеси которой составляет вода - просто смешно.

Хочу повторить - мне до сих пор совершенно непонятно, почему действительно очень эффективное авиационное средство пожаротушения, разработанное нами двадцать лет назад, так и не нашло своего применения…

Не ясно это и "Российской газете". Может быть руководство "Техмаша", в структуру которого вошел "Базальт", попробует реанимировать старый, но очень актуальный для страны проект?