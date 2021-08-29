Ураган "Ида" может стать сильнейшим для Луизианы с 1850-х годов

Власти Луизианы опасаются, что ураган "Ида", который в воскресенье достигнет побережья этого штата, может стать сильнейшим с 1850-х годов. Об этом в субботу заявил губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс.

По прогнозам Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Ида", прежде чем достигнет побережья Луизианы, усилится до высшей, четвертой, категории. Эдвардс отметил, что у жителей штата остается крайне мало времени, чтобы подготовиться к удару стихии. Он заверил, что власти всех уровней делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность населения, пишет ТАСС.

Сейчас на всей береговой линии Луизианы действует предупреждение об эвакуации. По данным Associated Press, многие жители прибрежных районов стремятся уехать вглубь штата, где, как ожидается, последствия стихии будут менее разрушительными. Телеканалы демонстрируют кадры многокилометровых пробок на дорогах.

Ранее мэр крупнейшего в штате города Новый Орлеан Латойа Кантрелл сообщила, что власти не успевают провести всеобщую эвакуацию. По ее словам, ситуация с ураганом "Ида" развивается быстрее, чем кто-либо ожидал. Она добавила, что власти города хотят, чтобы "люди находились в убежищах не позднее полуночи воскресенья".

Посольство РФ в Вашингтоне предупредило россиян, проживающих в штатах Техас, Луизиана, Алабама, Флорида, Миссисипи, о необходимости проявлять осторожность в связи с надвигающимся ураганом "Ида".