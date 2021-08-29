В Беларуси представят новое прочтение пьесы "Дядя Ваня"

И спустя 160 лет со дня рождения Антона Чехова - классика русской и мировой литературы - его драматургия остается камертоном для нравственного формирования личности, утверждают авторы постановки премьерного спектакля "Дядя Ваня", который в первой декаде сентября откроет 40-й сезон в белорусском Театре-студии киноактера.

Свой ключ к сценическому решению произведения предложил народный артист Беларуси, художественный руководитель театра Александр Ефремов, который уже три десятилетия возглавляет этот прославленный творческий коллектив, информирует БЕЛТА.

Стоит отметить, что каждый раз, когда театральные критики осмысливают нравственные уроки этой бессмертной чеховской классики, они, прежде всего, констатируют, что именно "отсутствие воздуха" и замершее течение жизни, кажется, медленно душит ее героев. Хотя именно в драматургической эпопее автор, словами своего героя, рождает незабываемый афоризм о том, что "в человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли".

А поясняя, почему именно "Дядя Ваня" был выбран для юбилейной постановки, в коллективе, прежде всего, акцентировали внимание на том, что это одно из самых выдающихся произведений мирового театрального репертуара, "основа чеховского гения, к которой стремится соприкоснуться каждый театр".

Автор, по словам постановщика спектакля, так много рассказывает о чувствах и страстях, надеждах и разочарованиях, о жизни, в которой все так просто и так сложно. Формулируя магистральную тему спектакля, он дает понять, что это не драма "провинциальной жизни", а драма человеческой души, лишенной взаимной любви. И ее спасение возможно только в любви и вере, дарующей эту любовь".

В юбилейной премьере заняты заслуженные артисты РБ Валерия Арланова и Владимир Грицевский, Александр Кашперов и Ирина Нарбекова, Анатолий Терпицкий, Александр Тимошкин, а также актеры театра и кино.

На студийных подмостках театра за минувшие годы, напоминают новостные порталы, ожили 50 произведений отечественной и мировой классики, современных белорусских авторов. А одна из постановок "Айседора. Танец любви" так полюбилась минчанам и гостям столицы, что не покидает репертуар с 1995 года.