В Гондурасе конфисковали 2,4 тонны кокаина и арестовали мэра города

Операция, проведенная полицией Гондураса против наркоторговцев, завершилась с ошеломляющим результатом. Стражам порядка удалось перехватить и изъять свыше 2,4 тонны кокаина. К тому же под арестом оказался мэр города Роатан Джерри Хайдс.

Как передает EFE со ссылкой на агентство уголовных расследований Гондураса, в цистерне с водой, в которой преступники перевозили свой груз, было обнаружено 98 тюков с кокаином общим весом 2430 кг. Арестовано четыре человека. Как сообщается, мэр Роатана сопровождал грузовик на собственном автомобиле.

Его адвокат утверждает, что это было совпадением, Хайдс просто ехал в мэрию, когда прямо перед ним полиция остановила водовоз. Он также предположил, что это могла быть целенаправленная провокация в отношении его клиента, который выступал против создания на его острове специальной экономической зоны, требуя, чтобы спецусловия были расширены на весь Роатан.

Тем временем задержанных перевели на расположенную на острове военно-морскую базу, в воскресенье их должны переправить в столицу, где состоится суд.

Напомним, через Гондурас проходит один из путей доставки наркотиков из стран Южной Америки в США. При поддержке Соединенных Штатов в стране запустили программу по борьбе с наркотрафиком. Только в это году удалось изъять свыше 13 тонн запрещенных препаратов, арестовать более 40 судов, использовавшихся для их транспортировки.

Под подозрением в причастности к преступной деятельности находится ряд политиков, несколько кандидатов в президенты (выборы в Гондурасе пройдут в конце ноября) обвиняются в коррупции или незаконном обороте наркотиков. Ранее в США приговорили к пожизненному заключению Тони Эрнандеса, брата президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса.