В Японии снова нашли инородные примеси в вакцине Moderna

В Японии вновь обнаружены инородные вещества в очередной партии вакцины от COVID-19, которую производит и поставляет в Страну восходящего солнца американская компания Moderna. Как сообщает ТАСС, об этом в воскресенье сообщила префектура Окинавы.

В частности, в ходе постановки прививок от коронавируса в городе Наха (административный центр Окинавы) в одной ампуле и двух шприцах было обнаружено некое черное вещество. Последовавшая проверка показала, что в еще в одном шприце оказались примеси розового цвета.

Сообщается, что всего вакциной из этой партии привили порядка 400 японцев, у которых на текущий момент не выявлены какие-либо проблемы со здоровьем. Тем не менее, в связи с ЧП вакцинация в одном из прививочных центров на Окинаве приостановлена. Как передает информагентство Kyodo, примеси могут оказаться частицами металла, поскольку они реагируют на магниты.

Напомним, что это уже не первый случай, когда в Японии обнаруживают инородные вещества в медпрепарате производства Moderna. Ранее минздрав страны приостановил использование около 1,63 миллиона доз вакцины, произведенных на территории Испании.

Накануне стало известно о двух случаях смертей молодых мужчин из числа японских граждан, получивших прививки из "бракованных партий". Погибшие были привиты второй дозой вакцины 15 и 22 августа соответственно, но спустя три дня после прививки оба умерли по неустановленным причинам.