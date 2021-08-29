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29.08.2021 12:46
Рубрика: В мире

В Испании в школьный набор вошла поясная сумка с масками и гелем

Текст: Юрий Когалов

В Испании полным ходом идет подготовка к новому учебному году. Согласно утвержденному расписанию, занятия в начальной школе в большинстве регионов стартуют в промежутке с 6 по 10 сентября (каждая автономия самостоятельно решает этот вопрос). Затем в течение нескольких дней к урокам приступят учащиеся по основному курсу, бакалавриату (старшая школа), профобучению. И сейчас перед родителями школьников остро стоит вопрос, как обеспечить своих детей всем необходимым.

Согласно исследованию ОЭСР, в прошлом году покупка всего необходимого для занятий в школе обошлась в среднем в 1937 евро (1071 евро для учащихся в государственных заведениях и 6123 евро - в частных). В этот раз, как ожидается, траты немного снизятся - в среднем до 1890 евро. В эту сумму входят не только средства на приобретение школьной формы, учебников, дополнительные занятия, а также затраты на питание в школьной столовой, поездки на школьном автобусе.

Фото: EPA-EFE/BRAIS LORENZO
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Помимо стандартных рюкзаков и портфелей в экипировку школьников теперь входят и поясные сумки. Их рекомендуют приобрести администрации самих школ. Практика прошлого года показала, что в них удобнее всего носить маски, которые теперь являются обязательным аксессуаром во время занятий в классах, а также дезинфицирующие гели. Производители уже оценили перспективы этого товара и выставили на рынок огромное количество поясных сумок разных цветов, в том числе с любимыми детьми мультперсонажами.

В том же стиле оформлены и школьные рюкзаки. Поэтому испанцам, желающим сэкономить, советуют не брать детей с собой, когда они пойдут за покупками, иначе их чада будут просить купить им самый модный, а значит и самый дорогой рюкзак.

Самой дорогой из предстоящих покупок может стать ноутбук или планшет, который понадобится для продолжения обучения, если по какой-то причине ребенку придется остаться дома. Из-за отсутствия техники в конце 2019-2020 учебного года ряд школьников просто выпал из учебной программы (тогда почти всех перевели на удаленку). Хотя на следующий год почти все занятия в Испании проводились в школах, по новым правилам вместимость классов была ограничена, и не все школьники могли единовременно присутствовать на уроках. Была создана ротационная система, согласно которой часть учеников занималась из дома. Уже тогда родителям пришлось обеспечить своих детей доступом к компьютерам. И если те не успели их сломать, испанцы смогут существенно сэкономить на подготовке к новому учебному году.

В мире Европа Испания

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