В работе "ВКонтакте" произошел сбой

В работе соцсети "ВКонтакте" произошел сбой, сообщается на сайте Downdetector.

Первые жалобы на проблему с загрузкой сайта начали поступать около 08:00 мск. У некоторых пользователей перестали отправляться личные сообщения, а другие и вовсе не смогли войти в свой аккаунт.

Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

К 10:35 мск "ВКонтакте" устранила неполадки в работе сервиса.