В России снова растут цены на пшеницу

Минсельхоз повысил пошлины на зерно - пшеницу, ячмень и кукурузу, следует из данных ведомства. Причина - в росте цен на мировом рынке на фоне ожиданий не очень высокого урожая. За ними тянутся и внутренние цены на зерно. А пошлина в России и затевалась для того, чтобы сбить цены на зерно на внутреннем рынке.

Так, на пшеницу экспортная пошлина повышена на 7,7 доллара - с 31,7 доллара до 39,4 доллара за тонну. На ячмень пошлина увеличилась на 0,4 доллара - с 26,6 доллара до 27 долларов за тонну. На кукурузу она составила 51,6 доллара против 49,6 доллара за тонну неделей ранее. Такие ставки будут применяться с третьего рабочего дня после их размещения (с 1 сентября) и действовать неделю.

В начале августа минсельхоз США (USDA) снизил оценку урожая российской пшеницы сразу на 12,5 млн тонн (с 85 млн до 72,5 млн тонн, без учета Крыма). За этим цены на мировом рынке на пшеницу начали резко расти. При расчете пошлины российский минсельхоз учитывает мировые цены за 60 предыдущих дней, то есть в последних расчетах учтены данные еще конца июня. И наблюдающийся сейчас рост на пошлине отразился еще не в полной мере. Очевидно, что в самое ближайшее время пошлина преодолеет планку в 40 долларов за тонну. А в октябрь мы, вполне вероятно, вступим с пошлиной около 55 долларов за тонну, говорит генеральный директор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

По его оценке, дальше цены на пшеницу на мировом рынке, скорее всего, продолжат расти. Хотя оценка российского урожая неадекватно занижена американскими аналитиками, в то же время USDA переоценивает урожай пшеницы в Казахстане и Канаде, а также в странах Центральной и Средней Азии - от Турции через Ирак, Иран, Афганистан и все наши страны СНГ, поясняет эксперт. На ценах для всего зернового комплекса отразится и снижение прогнозов по кукурузе, которое наверняка произойдет в сентябре.

Сейчас на мировом рынке на нашу мукомольную пшеницу цены установились в районе 298 долларов за тонну, тогда как еще пару недель назад составляли от 268 долларов за тонну, говорит Петриченко.

На прошлой неделе Грузия объявила, что из-за высоких цен намерена отказаться от российской пшеницы, хотя наша страна является основным ее поставщиком. Грузия планирует переориентироваться на пшеницу Казахстана, рассчитывая, что та из-за нестабильной ситуации в Афганистане переориентирует эти объемы на грузинский рынок. А государственная компания по закупкам продовольствия Египта GASC 18 августа заявила, что закупила 180 тысяч тонн румынской и украинской пшеницы - российская не прошла по цене. Но в этом Петриченко не видит большой беды: российское зерно все равно будет востребовано на мировом рынке, да и цены на нее сейчас еще не самые высокие среди конкурентов - французская стоит 302 доллара за тонну.

Цены на хлеб или макароны внутри России могли бы оказаться выше, если бы не введенные ранее пошлины

На внутреннем рынке цены могли бы быть выше, если бы не пошлины. В этой связи российские потребители, приходя в магазин за хлебом или макаронами, могут рассчитывать на относительно невысокие цены. У наших конкурентов - в Румынии, на Украине или в Болгарии - цены внутри стран выше. При этом в этом году доля высококачественной пшеницы в России больше, чем в прошлом году, отмечает Петриченко.

Тем не менее стоимость пшеницы на российском рынке продолжает расти вторую неделю: сначала наблюдался резкий всплеск - на 1-2 тысячи рублей за тонну, цена в Новороссийске доходила до 17,9 тысячи рублей за тонну без НДС. В начале прошлой недели цена откатилась до 16,3 тысячи рублей за тонну, а 26 августа снова начала расти, достигая 16,5 - 16,9 тысячи рублей за тонну. Выше 17 тысяч рублей Петриченко называет цены неадекватными ни долларовой цене, ни пошлине.

Самыми пострадавшими в этой ситуации оказываются российские мукомолы. При стоимости пшеницы 3-го класса в 16 тысячи рублей за тонну мука высшего сорта стоит всего 21,8 тысячи за тонну."Это возможно только если мукомолы работают в убыток. И повысить цены до адекватных они пока не могут - хлебопеки, кондитеры не берут дороже", - считает Петриченко.