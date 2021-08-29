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29.08.2021 15:47
Рубрика: Экономика

В России стало на треть меньше магазинов "Ашан"

Текст: Евгения Думанская

С января по июнь российское подразделение французской Auchan ("Ашан") закрыло 17 супермаркетов, следует из отчета компании. По данным на 30 июня, в России осталось 238 торговых точек, тогда как годом ранее их было 274 - то есть, на 32,5% больше.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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В последние пять лет выручка "Ашана" снижалась, в 2020 году она упала на 12%, и компания зафиксировала убыток в размере 4,8 миллиарда рублей, а по итогам 2019 года была получена чистая прибыль в 1,1 миллиарда.

Как считает бывший гендиректор российского "Ашана" Йоханнес Толай, компания не смогла перестроиться под новые реалии. В частности, из-за санкций часть ассортимента была потеряна, а на рынке стали активно развиваться магазины "у дома". Кроме того, как отмечает РБК, на показателях сказались коррупционные схемы - в марте 2020 года стало известно, что из-за них ежегодно терялось 2-3% оборота, а это десятки миллионов евро.

Генеральный директор "Ашан Ритейл Россия" Иван Мартинович сообщил, что закрытие 17 супермаркетов в 2021 году связано с их неудовлетворительными результатами. Вместе с тем, один супермаркет был в этот же период был открыт. Правда, больше в планах на этот год открытий не намечается.

Экономика Бизнес Крупные компании Компании Торговля Ашан

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