В России стало на треть меньше магазинов "Ашан"

С января по июнь российское подразделение французской Auchan ("Ашан") закрыло 17 супермаркетов, следует из отчета компании. По данным на 30 июня, в России осталось 238 торговых точек, тогда как годом ранее их было 274 - то есть, на 32,5% больше.

В последние пять лет выручка "Ашана" снижалась, в 2020 году она упала на 12%, и компания зафиксировала убыток в размере 4,8 миллиарда рублей, а по итогам 2019 года была получена чистая прибыль в 1,1 миллиарда.

Как считает бывший гендиректор российского "Ашана" Йоханнес Толай, компания не смогла перестроиться под новые реалии. В частности, из-за санкций часть ассортимента была потеряна, а на рынке стали активно развиваться магазины "у дома". Кроме того, как отмечает РБК, на показателях сказались коррупционные схемы - в марте 2020 года стало известно, что из-за них ежегодно терялось 2-3% оборота, а это десятки миллионов евро.

Генеральный директор "Ашан Ритейл Россия" Иван Мартинович сообщил, что закрытие 17 супермаркетов в 2021 году связано с их неудовлетворительными результатами. Вместе с тем, один супермаркет был в этот же период был открыт. Правда, больше в планах на этот год открытий не намечается.