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29.08.2021 07:50
Рубрика: В мире

В США тестовый запуск ракеты-носителя закончился неудачей

В США тестовый запуск ракеты-носителя, разработанной американской компанией Astra, завершился неудачей. Старт был дан в 01:36 мск 29 августа на острове Кадьяк (штат Аляска).

Фото: NASA/Wikimedia.org
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При запуске ракета сначала отклонилась и, не набирая высоты, сместилась в сторону от стартового стола, однако затем все же устремилась вверх. Через две с половиной минуты полета двигатели ракеты отключились, и она потеряла устойчивость, пишет ТАСС.

Как отметили в компании, несмотря на технические трудности специалистам удалось собрать данные о полете за две с половиной минуты, которые будут изучены в дальнейшем. Отмечается, что в рамках контракта с Космическими силами США ракета должна была доставить на орбиту тестовый груз.

На этот год запланирован еще один запуск. В прошлом году Astra дважды осуществляла испытательные запуски, но они также завершились неудачей, орбиты ракета так и не достигла.

Ракета-носитель компании Astra длиной около 12 метров предназначена для вывода малых спутников на низкую околоземную орбиту. Создатели рассчитывают, что дешевизна ракеты и малые размеры смогут обеспечить ей конкурентные преимущества на рынке космических услуг.

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