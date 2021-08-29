В Турции морепродукты объявили непригодными в пищу

В Управлении по делам религий Турции (Диянет) заявили, что морепродукты - мидии, креветки, кальмары, крабы и омары - не являются халяльными, то есть мусульманам их есть не рекомендуется.

Это заявление вызвало оживленное обсуждение в турецком обществе, учитывая распространенность морепродуктов. Например, мидии повсеместно продают на улицах с лотков, а любой рыбный ресторан предлагает кальмаров, креветок, а иногда крабов и омаров. Недовольные данной рекомендацией Диянета напоминают, что Турция с трех сторон окружена морями, странно накладывать запрет на употребление в пищу морепродуктов.

Те, кто согласен с заявлением, напоминают, что турки традиционно не употребляли морепродукты в пищу, и приводят свидетельства из исторических хроник 18 века, где сказано, что ракообразные, крабы и моллюски считались тогда "греческой", то есть христианской пищей, как наследие Византии.

Надо отметить, что в исламе существует несколько религиозно-юридических школ (мазхабов). У каждой из этих школ свое мнение по вопросу употребления морепродуктов. Так, наиболее распространенный в Турции ханафитский мазхаб действительно считает морепродукты непригодными для мусульман. В то же время широко распространенный шафиитский мазхаб считает их вполне халяльными, а ученые маликитского мазхаба даже заявляли, что мусульманин, теоретически, может есть и мясо русалки, если вдруг русалки существуют.

Заявление Диянета носит рекомендательный характер и не вводит никаких запретов.

Тем не менее, острая реакция на него со стороны турецкого общества в очередной раз показали неоднородность турецкого общества и несогласие светской и религиозной его частей. Секулярная часть общества считает, что рекомендации Диянета отбирают гражданские свободы и тянут страну в сторону ужесточения религиозных норм. А религиозная часть недовольна тем, что светские, практически отделив себя от религии, все равно продолжают высказываться в отношении тех, кто соблюдает нормы ислама.

Надо отметить, что вряд ли заявление Диянета коснется ресторанов, магазинов и уличных торговцев, ведь речь в нем идет лишь о нежелательности употребления морепродуктов в пищу, но торговать ими запрета нет.