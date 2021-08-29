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29.08.2021 05:35
Рубрика: Общество

Врач рассказал о бульонах, которые незаметно садят сердце

Текст: Оксана Грибанова

Кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета СПбГУ, врач-диетолог Андрей Бобровский предупредил, что мясные бульоны увеличивают риск развития серьезных заболеваний.

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Специалист пояснил, что "фермы используют большое количество гормонов и антибиотиков для быстрого выращивания птицы и скота". А потому частое употребление супчиков из такой курицы или говядины на пользу не пойдет.

Лучше отдать предпочтение бульону второго или даже третьего отвара, там будет уже гораздо меньше вредных веществ, посоветовал Андрей Бобровский в беседе с радио Sputnik.

Также важно знать, что постоянное присутствие в рационе жирных бульонов связано с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. "Атеросклероз, ишемическая болезнь, инфаркты, инсульты - связаны с постоянным употреблением насыщенных жирных кислот, то есть животных жиров", - предупредил врач, уточнив, что "это доказано".

По его словам, проблема в том, что последствия употребления таких жиров "отдалены". Так, отметил диетолог, "атеросклероз не болит" и часто развивается годами, почти не давая о себе знать. В результате незаметно ухудшается здоровье, страдает в том числе и сердечно-сосудистая система.

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