За сутки в России подтверждено 19 286 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 1444
- 2 Санкт-Петербург 1318
- 3 Московская область 914
- 4 Свердловская область 523
- 5 Ростовская область 485
- 6 Пермский край 470
- 7 Воронежская область 464
- 8 Самарская область 436
- 9 Красноярский край 433
- 10 Нижегородская область 404
- 11 Иркутская область 398
- 12 Омская область 391
- 13 Челябинская область 377
- 14 Ставропольский край 360
- 15 Волгоградская область 356
- 16 Оренбургская область 344
- 17 Хабаровский край 314
- 18 Республика Крым 309
- 19 Республика Башкортостан 300
- 20 Астраханская область 288
- 21 Ульяновская область 284
- 22 Архангельская область 265
- 23 Алтайский край 253
- 24 Краснодарский край 251
- 25 Тюменская область 249
- 26 Республика Коми 245
- 27 Саратовская область 244
- 28 Приморский край 237
- 29 Пензенская область 233
- 30 Удмуртская Республика 228
- 31 Вологодская область 223
- 32 Липецкая область 214
- 33 Ленинградская область 203
- 34 Тверская область 198
- 35 Забайкальский край 187
- 36 Ярославская область 186
- 37 Калининградская область 184
- 38 Республика Дагестан 184
- 39 Севастополь 179
- 40 Владимирская область 179
- 41 Кемеровская область 178
- 42 Новосибирская область 173
- 43 Курская область 169
- 44 Брянская область 169
- 45 Мурманская область 161
- 46 Республика Карелия 158
- 47 Ханты-Мансийский автономный округ 150
- 48 Республика Саха (Якутия) 144
- 49 Белгородская область 143
- 50 Республика Хакасия 140
- 51 Чеченская Республика 135
- 52 Смоленская область 130
- 53 Курганская область 127
- 54 Амурская область 126
- 55 Ивановская область 124
- 56 Новгородская область 123
- 57 Ямало-Ненецкий автономный округ 117
- 58 Рязанская область 117
- 59 Калужская область 115
- 60 Кировская область 115
- 61 Тульская область 113
- 62 Томская область 105
- 63 Республика Калмыкия 99
- 64 Псковская область 99
- 65 Костромская область 99
- 66 Сахалинская область 95
- 67 Республика Бурятия 95
- 68 Тамбовская область 94
- 69 Орловская область 92
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 84
- 71 Республика Чувашия 78
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 70
- 73 Республика Мордовия 70
- 74 Республика Ингушетия 67
- 75 Республика Тыва 66
- 76 Республика Марий Эл 59
- 77 Республика Адыгея 58
- 78 Республика Татарстан 50
- 79 Камчатский край 49
- 80 Карачаево-Черкесская Республика 49
- 81 Еврейская автономная область 39
- 82 Республика Алтай 36
- 83 Магаданская область 25
- 84 Чукотский автономный округ 14
- 85 Ненецкий автономный округ 13
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 882 827 случаев (+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Москва 0,09%
- 2. Республика Алтай, Республика Бурятия 0,17%
- 3. Республика Татарстан 0,2%
- За последние сутки подтверждено 797 смертей:
- Москва 52
- Санкт-Петербург 38
- Краснодарский край 35
- Свердловская область 32
- Пермский край 29
- Красноярский край 29
- Ростовская область 28
- Воронежская область 23
- Ставропольский край 22
- Самарская область 22
- Челябинская область 22
- Нижегородская область 20
- Саратовская область 20
- Алтайский край 20
- Московская область 19
- Тюменская область 17
- Пензенская область 16
- Волгоградская область 15
- Чеченская Республика 15
- Республика Башкортостан 15
- Республика Крым 14
- Удмуртская Республика 13
- Иркутская область 13
- Брянская область 12
- Астраханская область 12
- Республика Чувашия 12
- Оренбургская область 12
- Владимирская область 11
- Тульская область 11
- Республика Северная Осетия - Алания 10
- Омская область 10
- Мурманская область 9
- Новосибирская область 9
- Липецкая область 8
- Вологодская область 8
- Республика Марий Эл 8
- Ульяновская область 8
- Курская область 6
- Рязанская область 6
- Смоленская область 6
- Ярославская область 6
- Новгородская область 6
- Республика Хакасия 6
- Севастополь 5
- Республика Дагестан 5
- Карачаево-Черкесская Республика 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Республика Коми 4
- Псковская область 4
- Республика Адыгея 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4
- Кемеровская область 4
- Магаданская область 4
- Хабаровский край 4
- Белгородская область 3
- Калужская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Калмыкия 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Томская область 3
- Приморский край 3
- Сахалинская область 3
- Костромская область 2
- Ленинградская область 2
- Республика Мордовия 2
- Забайкальский край 2
- Камчатский край 2
- Еврейская автономная область 2
- Орловская область 1
- Тверская область 1
- Республика Ингушетия 1
- Кировская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
За весь период по России умерло 181 637 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 804 человека:
- Москва 1789
- Московская область 1220
- Санкт-Петербург 657
- Республика Коми 607
- Иркутская область 510
- Нижегородская область 505
- Пермский край 472
- Свердловская область 467
- Тверская область 457
- Красноярский край 445
- Пензенская область 349
- Республика Хакасия 340
- Оренбургская область 339
- Севастополь 322
- Ставропольский край 321
- Хабаровский край 318
- Смоленская область 317
- Волгоградская область 304
- Ростовская область 302
- Приморский край 292
- Челябинская область 279
- Самарская область 269
- Липецкая область 210
- Вологодская область 210
- Саратовская область 203
- Республика Дагестан 200
- Республика Саха (Якутия) 198
- Воронежская область 191
- Ярославская область 191
- Кемеровская область 182
- Ульяновская область 181
- Омская область 179
- Республика Карелия 174
- Ханты-Мансийский автономный округ 163
- Астраханская область 157
- Калининградская область 155
- Брянская область 153
- Тюменская область 148
- Курская область 133
- Ивановская область 132
- Владимирская область 131
- Удмуртская Республика 125
- Калужская область 124
- Архангельская область 123
- Республика Калмыкия 122
- Ямало-Ненецкий автономный округ 117
- Сахалинская область 115
- Тульская область 105
- Алтайский край 104
- Республика Крым 99
- Новгородская область 88
- Забайкальский край 88
- Тамбовская область 82
- Кабардино-Балкарская Республика 81
- Ленинградская область 78
- Псковская область 78
- Рязанская область 77
- Курганская область 77
- Краснодарский край 71
- Чеченская Республика 67
- Кировская область 66
- Республика Чувашия 61
- Орловская область 59
- Томская область 56
- Республика Мордовия 53
- Карачаево-Черкесская Республика 49
- Амурская область 49
- Мурманская область 43
- Республика Марий Эл 39
- Республика Алтай 39
- Новосибирская область 38
- Республика Тыва 37
- Республика Адыгея 33
- Республика Ингушетия 27
- Костромская область 26
- Магаданская область 25
- Белгородская область 21
- Республика Бурятия 19
- Камчатский край 18
- Республика Северная Осетия - Алания 14
- Республика Башкортостан 12
- Ненецкий автономный округ 9
- Чукотский автономный округ 9
- Еврейская автономная область 6
- Республика Татарстан 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 148 250.