За сутки в России подтверждено 19 286 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 1444

2 Санкт-Петербург 1318

3 Московская область 914

4 Свердловская область 523

5 Ростовская область 485

6 Пермский край 470

7 Воронежская область 464

8 Самарская область 436

9 Красноярский край 433

10 Нижегородская область 404

11 Иркутская область 398

12 Омская область 391

13 Челябинская область 377

14 Ставропольский край 360

15 Волгоградская область 356

16 Оренбургская область 344

17 Хабаровский край 314

18 Республика Крым 309

19 Республика Башкортостан 300

20 Астраханская область 288

21 Ульяновская область 284

22 Архангельская область 265

23 Алтайский край 253

24 Краснодарский край 251

25 Тюменская область 249

26 Республика Коми 245

27 Саратовская область 244

28 Приморский край 237

29 Пензенская область 233

30 Удмуртская Республика 228

31 Вологодская область 223

32 Липецкая область 214

33 Ленинградская область 203

34 Тверская область 198

35 Забайкальский край 187

36 Ярославская область 186

37 Калининградская область 184

38 Республика Дагестан 184

39 Севастополь 179

40 Владимирская область 179

41 Кемеровская область 178

42 Новосибирская область 173

43 Курская область 169

44 Брянская область 169

45 Мурманская область 161

46 Республика Карелия 158

47 Ханты-Мансийский автономный округ 150

48 Республика Саха (Якутия) 144

49 Белгородская область 143

50 Республика Хакасия 140

51 Чеченская Республика 135

52 Смоленская область 130

53 Курганская область 127

54 Амурская область 126

55 Ивановская область 124

56 Новгородская область 123

57 Ямало-Ненецкий автономный округ 117

58 Рязанская область 117

59 Калужская область 115

60 Кировская область 115

61 Тульская область 113

62 Томская область 105

63 Республика Калмыкия 99

64 Псковская область 99

65 Костромская область 99

66 Сахалинская область 95

67 Республика Бурятия 95

68 Тамбовская область 94

69 Орловская область 92

70 Кабардино-Балкарская Республика 84

71 Республика Чувашия 78

72 Республика Северная Осетия-Алания 70

73 Республика Мордовия 70

74 Республика Ингушетия 67

75 Республика Тыва 66

76 Республика Марий Эл 59

77 Республика Адыгея 58

78 Республика Татарстан 50

79 Камчатский край 49

80 Карачаево-Черкесская Республика 49

81 Еврейская автономная область 39

82 Республика Алтай 36

83 Магаданская область 25

84 Чукотский автономный округ 14

85 Ненецкий автономный округ 13 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 882 827 случаев (+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва 0,09%

2. Республика Алтай, Республика Бурятия 0,17%

3. Республика Татарстан 0,2%

За последние сутки подтверждено 797 смертей:

Москва 52

Санкт-Петербург 38

Краснодарский край 35

Свердловская область 32

Пермский край 29

Красноярский край 29

Ростовская область 28

Воронежская область 23

Ставропольский край 22

Самарская область 22

Челябинская область 22

Нижегородская область 20

Саратовская область 20

Алтайский край 20

Московская область 19

Тюменская область 17

Пензенская область 16

Волгоградская область 15

Чеченская Республика 15

Республика Башкортостан 15

Республика Крым 14

Удмуртская Республика 13

Иркутская область 13

Брянская область 12

Астраханская область 12

Республика Чувашия 12

Оренбургская область 12

Владимирская область 11

Тульская область 11

Республика Северная Осетия - Алания 10

Омская область 10

Мурманская область 9

Новосибирская область 9

Липецкая область 8

Вологодская область 8

Республика Марий Эл 8

Ульяновская область 8

Курская область 6

Рязанская область 6

Смоленская область 6

Ярославская область 6

Новгородская область 6

Республика Хакасия 6

Севастополь 5

Республика Дагестан 5

Карачаево-Черкесская Республика 5

Республика Саха (Якутия) 5

Республика Коми 4

Псковская область 4

Республика Адыгея 4

Ямало-Ненецкий автономный округ 4

Кемеровская область 4

Магаданская область 4

Хабаровский край 4

Белгородская область 3

Калужская область 3

Тамбовская область 3

Республика Карелия 3

Республика Калмыкия 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Томская область 3

Приморский край 3

Сахалинская область 3

Костромская область 2

Ленинградская область 2

Республика Мордовия 2

Забайкальский край 2

Камчатский край 2

Еврейская автономная область 2

Орловская область 1

Тверская область 1

Республика Ингушетия 1

Кировская область 1

Ханты-Мансийский автономный округ 1 За весь период по России умерло 181 637 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 804 человека: Москва 1789

Московская область 1220

Санкт-Петербург 657

Республика Коми 607

Иркутская область 510

Нижегородская область 505

Пермский край 472

Свердловская область 467

Тверская область 457

Красноярский край 445

Пензенская область 349

Республика Хакасия 340

Оренбургская область 339

Севастополь 322

Ставропольский край 321

Хабаровский край 318

Смоленская область 317

Волгоградская область 304

Ростовская область 302

Приморский край 292

Челябинская область 279

Самарская область 269

Липецкая область 210

Вологодская область 210

Саратовская область 203

Республика Дагестан 200

Республика Саха (Якутия) 198

Воронежская область 191

Ярославская область 191

Кемеровская область 182

Ульяновская область 181

Омская область 179

Республика Карелия 174

Ханты-Мансийский автономный округ 163

Астраханская область 157

Калининградская область 155

Брянская область 153

Тюменская область 148

Курская область 133

Ивановская область 132

Владимирская область 131

Удмуртская Республика 125

Калужская область 124

Архангельская область 123

Республика Калмыкия 122

Ямало-Ненецкий автономный округ 117

Сахалинская область 115

Тульская область 105

Алтайский край 104

Республика Крым 99

Новгородская область 88

Забайкальский край 88

Тамбовская область 82

Кабардино-Балкарская Республика 81

Ленинградская область 78

Псковская область 78

Рязанская область 77

Курганская область 77

Краснодарский край 71

Чеченская Республика 67

Кировская область 66

Республика Чувашия 61

Орловская область 59

Томская область 56

Республика Мордовия 53

Карачаево-Черкесская Республика 49

Амурская область 49

Мурманская область 43

Республика Марий Эл 39

Республика Алтай 39

Новосибирская область 38

Республика Тыва 37

Республика Адыгея 33

Республика Ингушетия 27

Костромская область 26

Магаданская область 25

Белгородская область 21

Республика Бурятия 19

Камчатский край 18

Республика Северная Осетия - Алания 14

Республика Башкортостан 12

Ненецкий автономный округ 9

Чукотский автономный округ 9

Еврейская автономная область 6

Республика Татарстан 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 148 250.