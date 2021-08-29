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29.08.2021 12:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 19 286 случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 19 286 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 1444
  • 2 Санкт-Петербург 1318
  • 3 Московская область 914
  • 4 Свердловская область 523
  • 5 Ростовская область 485
  • 6 Пермский край 470
  • 7 Воронежская область 464
  • 8 Самарская область 436
  • 9 Красноярский край 433
  • 10 Нижегородская область 404
  • 11 Иркутская область 398
  • 12 Омская область 391
  • 13 Челябинская область 377
  • 14 Ставропольский край 360
  • 15 Волгоградская область 356
  • 16 Оренбургская область 344
  • 17 Хабаровский край 314
  • 18 Республика Крым 309
  • 19 Республика Башкортостан 300
  • 20 Астраханская область 288
  • 21 Ульяновская область 284
  • 22 Архангельская область 265
  • 23 Алтайский край 253
  • 24 Краснодарский край 251
  • 25 Тюменская область 249
  • 26 Республика Коми 245
  • 27 Саратовская область 244
  • 28 Приморский край 237
  • 29 Пензенская область 233
  • 30 Удмуртская Республика 228
  • 31 Вологодская область 223
  • 32 Липецкая область 214
  • 33 Ленинградская область 203
  • 34 Тверская область 198
  • 35 Забайкальский край 187
  • 36 Ярославская область 186
  • 37 Калининградская область 184
  • 38 Республика Дагестан 184
  • 39 Севастополь 179
  • 40 Владимирская область 179
  • 41 Кемеровская область 178
  • 42 Новосибирская область 173
  • 43 Курская область 169
  • 44 Брянская область 169
  • 45 Мурманская область 161
  • 46 Республика Карелия 158
  • 47 Ханты-Мансийский автономный округ 150
  • 48 Республика Саха (Якутия) 144
  • 49 Белгородская область 143
  • 50 Республика Хакасия 140
  • 51 Чеченская Республика 135
  • 52 Смоленская область 130
  • 53 Курганская область 127
  • 54 Амурская область 126
  • 55 Ивановская область 124
  • 56 Новгородская область 123
  • 57 Ямало-Ненецкий автономный округ 117
  • 58 Рязанская область 117
  • 59 Калужская область 115
  • 60 Кировская область 115
  • 61 Тульская область 113
  • 62 Томская область 105
  • 63 Республика Калмыкия 99
  • 64 Псковская область 99
  • 65 Костромская область 99
  • 66 Сахалинская область 95
  • 67 Республика Бурятия 95
  • 68 Тамбовская область 94
  • 69 Орловская область 92
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 84
  • 71 Республика Чувашия 78
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 70
  • 73 Республика Мордовия 70
  • 74 Республика Ингушетия 67
  • 75 Республика Тыва 66
  • 76 Республика Марий Эл 59
  • 77 Республика Адыгея 58
  • 78 Республика Татарстан 50
  • 79 Камчатский край 49
  • 80 Карачаево-Черкесская Республика 49
  • 81 Еврейская автономная область 39
  • 82 Республика Алтай 36
  • 83 Магаданская область 25
  • 84 Чукотский автономный округ 14
  • 85 Ненецкий автономный округ 13

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 882 827 случаев (+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Москва 0,09%
  • 2. Республика Алтай, Республика Бурятия 0,17%
  • 3. Республика Татарстан 0,2%
  • За последние сутки подтверждено 797 смертей:
  • Москва 52
  • Санкт-Петербург 38
  • Краснодарский край 35
  • Свердловская область 32
  • Пермский край 29
  • Красноярский край 29
  • Ростовская область 28
  • Воронежская область 23
  • Ставропольский край 22
  • Самарская область 22
  • Челябинская область 22
  • Нижегородская область 20
  • Саратовская область 20
  • Алтайский край 20
  • Московская область 19
  • Тюменская область 17
  • Пензенская область 16
  • Волгоградская область 15
  • Чеченская Республика 15
  • Республика Башкортостан 15
  • Республика Крым 14
  • Удмуртская Республика 13
  • Иркутская область 13
  • Брянская область 12
  • Астраханская область 12
  • Республика Чувашия 12
  • Оренбургская область 12
  • Владимирская область 11
  • Тульская область 11
  • Республика Северная Осетия - Алания 10
  • Омская область 10
  • Мурманская область 9
  • Новосибирская область 9
  • Липецкая область 8
  • Вологодская область 8
  • Республика Марий Эл 8
  • Ульяновская область 8
  • Курская область 6
  • Рязанская область 6
  • Смоленская область 6
  • Ярославская область 6
  • Новгородская область 6
  • Республика Хакасия 6
  • Севастополь 5
  • Республика Дагестан 5
  • Карачаево-Черкесская Республика 5
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Республика Коми 4
  • Псковская область 4
  • Республика Адыгея 4
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 4
  • Кемеровская область 4
  • Магаданская область 4
  • Хабаровский край 4
  • Белгородская область 3
  • Калужская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Калмыкия 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Томская область 3
  • Приморский край 3
  • Сахалинская область 3
  • Костромская область 2
  • Ленинградская область 2
  • Республика Мордовия 2
  • Забайкальский край 2
  • Камчатский край 2
  • Еврейская автономная область 2
  • Орловская область 1
  • Тверская область 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Кировская область 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1

За весь период по России умерло 181 637 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 804 человека:
  • Москва 1789
  • Московская область 1220
  • Санкт-Петербург 657
  • Республика Коми 607
  • Иркутская область 510
  • Нижегородская область 505
  • Пермский край 472
  • Свердловская область 467
  • Тверская область 457
  • Красноярский край 445
  • Пензенская область 349
  • Республика Хакасия 340
  • Оренбургская область 339
  • Севастополь 322
  • Ставропольский край 321
  • Хабаровский край 318
  • Смоленская область 317
  • Волгоградская область 304
  • Ростовская область 302
  • Приморский край 292
  • Челябинская область 279
  • Самарская область 269
  • Липецкая область 210
  • Вологодская область 210
  • Саратовская область 203
  • Республика Дагестан 200
  • Республика Саха (Якутия) 198
  • Воронежская область 191
  • Ярославская область 191
  • Кемеровская область 182
  • Ульяновская область 181
  • Омская область 179
  • Республика Карелия 174
  • Ханты-Мансийский автономный округ 163
  • Астраханская область 157
  • Калининградская область 155
  • Брянская область 153
  • Тюменская область 148
  • Курская область 133
  • Ивановская область 132
  • Владимирская область 131
  • Удмуртская Республика 125
  • Калужская область 124
  • Архангельская область 123
  • Республика Калмыкия 122
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 117
  • Сахалинская область 115
  • Тульская область 105
  • Алтайский край 104
  • Республика Крым 99
  • Новгородская область 88
  • Забайкальский край 88
  • Тамбовская область 82
  • Кабардино-Балкарская Республика 81
  • Ленинградская область 78
  • Псковская область 78
  • Рязанская область 77
  • Курганская область 77
  • Краснодарский край 71
  • Чеченская Республика 67
  • Кировская область 66
  • Республика Чувашия 61
  • Орловская область 59
  • Томская область 56
  • Республика Мордовия 53
  • Карачаево-Черкесская Республика 49
  • Амурская область 49
  • Мурманская область 43
  • Республика Марий Эл 39
  • Республика Алтай 39
  • Новосибирская область 38
  • Республика Тыва 37
  • Республика Адыгея 33
  • Республика Ингушетия 27
  • Костромская область 26
  • Магаданская область 25
  • Белгородская область 21
  • Республика Бурятия 19
  • Камчатский край 18
  • Республика Северная Осетия - Алания 14
  • Республика Башкортостан 12
  • Ненецкий автономный округ 9
  • Чукотский автономный округ 9
  • Еврейская автономная область 6
  • Республика Татарстан 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 148 250.

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