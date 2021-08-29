Захарова: Запад оказался не способен конкурировать в информационном пространстве

Западный мир оказался не способен поддерживать и выдерживать настоящую конкуренцию в информационном пространстве. Одним из проявлений этого является то, что зарубежные видеохостинги стали практиковать сегрегационный подход, применяя разные правила для граждан своих и других стран.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, по итогам сессии "Российские видеохостинги: основной вектор роста" в рамках Российской креативной недели.

"Когда дело дошло до конкуренции в глобальном международном пространстве, получилось, что они ее выдержать не могут. Им нужны обязательно какие-то рычаги влияния: административные, политические, силовые. Мне кажется, это одна из историй про то, как они просто не способны выдерживать конкуренцию в информационной среде", - отметила Захарова.

При этом официальный представитель МИД считает, что российским видеохостингам следует закладывать возможность выхода на глобальный уровень, пока интернет-пространство еще не окончательно разделено по национальным границам.