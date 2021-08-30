Астрономы нашли новый класс экзопланет, на которых возможна жизнь

Астрономы из Кембриджского университета обнаружили новый класс экзопланет, на которых высока вероятность жизни. Сообщение об этом было опубликовано в Astrophysical Journal.

Новый класс планет открыватели назвали мирами Hycean (Хайшен), от слов hydrogen-водород и ocean-океан. Поверхности этих планет могут быть целиком покрыты водой, как Солярис фантаста Станислава Лема, а их атмосфера богата водородом.

В основном такие планеты примерно в 2,6 больше Земли по диаметру, на них плотная водородная атмосфера, а температура у поверхности примерно 200 градусов Цельсия. Почти все они находятся на расстоянии 35 - 150 световых лет.

Как полагают астрономы, на таких планетах можно обнаружить так называемые "биосигнатуры" - химические отпечатки в атмосфере происходящих биологических процессов. Это могут быть, по аналогии с биосигнатурами Земли, кислород, озон, метан, закись азота, а также - хлористый метил, диметилсульфид, которые на нашей планете в природе не встречаются.

Искать признаки биологической жизни астрономы предполагают с помощью телескопа Джеймса Уэбба (JWST).

Какого рода биологическая жизнь может быть на таких планетах, пока сказать нельзя. Астрономы из Кембриджа рассчитывают обнаружить хотя бы следы присутствия микробов, но нельзя исключать и любые другие варианты.