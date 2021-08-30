Байдена проинформировали о ракетной атаке на аэропорт Кабула

Президент США Джо Байден проинформирован о ракетном обстреле аэропорта афганской столицы.

Как отмечается в распространенном Белым домом сообщении, советник по национальной безопасности Джейк Салливан и начальник штаба Рон Клейн рассказали ему последних событиях. "Президенту сообщили о том, что операции в аэропорту продолжаются непрерывно, он подтвердил свое распоряжение о том, чтобы командующие удвоили усилия и сделали все необходимое для защиты войск на земле", - говорится в заявлении.

Ранее СМИ стало известно, что в понедельник утром по аэропорту имени Хамида Карзая было выпущено пять ракет. До их пор нет ясности, были ли они все перехвачены системой противовоздушной обороны США. Отмечается лишь, что американцы в результате обстрела не пострадали.

Как отмечает AFP, сами по себе такие обстрелы вызывают тревогу у местных жителей. Звуки стрельбы, сирены, шум взлетающих самолетов не дают спать тем, чьи дома находятся неподалеку от аэропорта.