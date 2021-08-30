Новости

Лидер уральской группы "Урфин Джюс" попал в больницу с COVID-19 20:40
"Милан" намерен приобрести Алексея Миранчука 20:36
Цена на газ в Европе превысила 600 долларов за тысячу кубометров 20:34
Банк России: Во втором квартале зафиксирован рост кредитов населению и компаниям 20:28
Все массовые мероприятия на Ставрополье отменили до 1 октября 20:18
Объявлен актерский состав "Неудержимых 4" 20:17
От коронавируса умер актер Олег Гусейнов 20:04
Названы даты поединков Махачева и Волкова в UFC 19:55
Звезда "Ворониных" Артур Диланян умер на сцене на глазах у зрителей 19:50
Мигрантам станет проще получить работу в России 19:43
ЕС рекомендовал восстановить ограничения для путешественников из США 19:39
Военные продолжили очищать остров Врангеля от мусора 19:32
"Человек-паук: Нет пути домой" может стать самым длинным фильмом Marvel 19:23
Талибы подняли в воздух трофейный вертолет США 19:16
Косачев: Подготовка конференции по межкультурному диалогу проходит активно 18:54
Учебная IT-лаборатория создана в Белорусско-Российском университете 18:53
На Балканы прибыла первая тысяча афганских беженцев 18:35
Росгвардейцы спасли летом 29 детей 18:29
ЦСКА отдал Гайча в аренду испанской "Уэске" 17:59
Комиссия ГД выявила регулярные попытки опорочить выборы в РФ 17:57
ФМБА привлечет страховщиков для улучшения медицинской помощи 17:44
В Сыктывкаре выбежавшие на взлетное поле люди не дали сесть самолету 17:41
Проценко: Летальность от COVID-19 среди невакцинированных в 4 раза выше 17:41
В Москве ликвидировали пожар в БЦ "Президент плаза" 17:34
Глава Минприроды: Откладывать новые правила утилизации больше нельзя 17:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по телевизору на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по телевизору на неделе с 30 августа по 5 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
30.08.2021 20:28
Рубрика: Экономика

Банк России: Во втором квартале зафиксирован рост кредитов населению и компаниям

Текст: Анастасия Алексеевских

Кредиты населению за второй квартал выросли на 7,1%, ссуды компаниям - на 3,9% на фоне восстановления экономики, роста доходов населения и, вероятно, ожиданий заемщиков по росту ставок. Об этом говорится в аналитическом обзоре "Банковский сектор" по результатам II квартала 2021 года, сообщает пресс-служба ЦБ.

Банки обяжут вернуть списанные в счет погашения кредитов социальные выплаты

"Качество кредитных портфелей стабильное, а стоимость риска (CoR) находится на исторически низких уровнях (0,2% по корпоративным кредитам и 1,4% - по розничным в II квартале), - отметили официальные представители регулятора. - Это обусловлено улучшением экономической ситуации, быстрым ростом кредитов, а также частичным роспуском резервов, сформированных на пике пандемии".

По прогнозам Банка России, в дальнейшем стоит ожидать увеличения CoR ("нормальный" уровень составляет около 1% по корпоративным кредитам и 2% - по розничным) по мере "созревания" портфелей, а также ввиду значительного объема реструктурированных кредитов, часть которых может потребовать дорезервирования.

Квартальная прибыль банков выросла до 610 млрд рублей (с 564 млрд рублей в I квартале 2021 года) в результате активного роста кредитования и низких резервных расходов, уточнили в ЦБ.

"Достаточность капитала сохраняется неизменной (норматив Н1.0 составил 12,6% на 30 июня 2021 года), что связано с практически сопоставимым увеличением собственных средств (+1,5%) и активов, взвешенных по риску (+1,7%)", - резюмировали в Банке России.

Экономика Финансы Долги и кредиты Госфонды и контрольные органы Центральный банк Рынок кредитования

Главное сегодня

Путин и Лукашенко встретятся в Москве 9 сентября
Кабмин выделит более 454 млрд рублей на единовременные выплаты пенсионерам
Комиссия ГД выявила регулярные попытки опорочить выборы в РФ
Пребывание в России комика Идрака Мирзализаде признано нежелательным
ВОЗ: В 33 европейских странах выросла заболеваемость COVID-19
Кому достанется ипотечная квартира при разводе
Что делать при ошибочном переводе денег