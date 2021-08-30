Банк России: Во втором квартале зафиксирован рост кредитов населению и компаниям

Кредиты населению за второй квартал выросли на 7,1%, ссуды компаниям - на 3,9% на фоне восстановления экономики, роста доходов населения и, вероятно, ожиданий заемщиков по росту ставок. Об этом говорится в аналитическом обзоре "Банковский сектор" по результатам II квартала 2021 года, сообщает пресс-служба ЦБ.

"Качество кредитных портфелей стабильное, а стоимость риска (CoR) находится на исторически низких уровнях (0,2% по корпоративным кредитам и 1,4% - по розничным в II квартале), - отметили официальные представители регулятора. - Это обусловлено улучшением экономической ситуации, быстрым ростом кредитов, а также частичным роспуском резервов, сформированных на пике пандемии".

По прогнозам Банка России, в дальнейшем стоит ожидать увеличения CoR ("нормальный" уровень составляет около 1% по корпоративным кредитам и 2% - по розничным) по мере "созревания" портфелей, а также ввиду значительного объема реструктурированных кредитов, часть которых может потребовать дорезервирования.

Квартальная прибыль банков выросла до 610 млрд рублей (с 564 млрд рублей в I квартале 2021 года) в результате активного роста кредитования и низких резервных расходов, уточнили в ЦБ.

"Достаточность капитала сохраняется неизменной (норматив Н1.0 составил 12,6% на 30 июня 2021 года), что связано с практически сопоставимым увеличением собственных средств (+1,5%) и активов, взвешенных по риску (+1,7%)", - резюмировали в Банке России.