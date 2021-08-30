Басинский: Появляется все больше литературных блогов, и вызревает новое поколение критиков

Совсем недавно мне казалось, что литературной критики в России больше не существует. Отмерла как жанр за ненадобностью. Функцию навигации в литературном процессе, как мне опять-таки казалось, стали выполнять литературные премии. Худо-бедно, но выполнять. По "длинным" и "коротким" спискам крупных литературных премий, таких как "Большая книга", "Ясная Поляна" или "Национальный бестселлер", можно, по крайней мере, судить о том, что происходит в современной прозе.

А критика? Зачем она? Кто ее сегодня читает? А главное - кто сегодня будет заниматься этим весьма трудоемким процессом - читать много книг, чтобы написать о них короткие рецензии. К тому же критика - дело не только не прибыльное, но и рискованное. Честных критиков не очень-то любят. Много друзей на этой стезе не обретешь, а вот врагов - сколько угодно. Итак, что же? Литературная критика умерла?

Сейчас я понимаю, что ошибался. Я понял это, когда узнал, что в моем семинаре прозаиков в Литературном институте трое студентов пишут критику. Кто-то печатается в "Литературной газете", кто-то в журнале "Юность", который не так давно возглавил Сергей Шаргунов, дав журналу новое дыхание, кто-то ведет свой книжный блог в Сети. Во время моей учебы в Литинституте, а это была первая половина 80-х, и помыслить было нельзя, чтобы студенты-поэты или прозаики вдруг стали писать критику. В их глазах это было бы неприлично, критика считалась низким жанром. Сегодня не так. Сегодня, как грибы, растут литературные критические блоги в Сети, и, кажется, вызревает новое поколение литературных критиков.

С 22 по 26 августа в музее-усадьбе "Ясная Поляна" в рамках XXVI Писательских встреч прошли занятия первой в России (если не в мире) Школы литературной критики имени Валентина Курбатова. Валентин Яковлевич Курбатов, искусствовед, литературный критик и большой друг "Ясной Поляны", ушел из жизни в марте этого года. Инициатором создания Школы стала прапраправнучка Л.Н. Толстого Анастасия Толстая. Ведущими семинаров - писатель и сценарист Владислав Отрошенко, прозаик и ректор Литературного института Алексей Варламов и ваш покорный слуга. В качестве приглашенных лекторов - известный критик и заместитель главного редактора журнала "Знамя" Наталья Иванова, критик и писатель Лев Данилкин и литературный обозреватель, преподаватель МГУ Наталья Ломыкина. Также лекции читали историк и писатель Сергей Беляков, писатели Владимир Ермаков, Евгений Чижов, Андрей Рубанов, Игорь Волгин.

Были опасения: а сколько вообще будет желающих? На конкурс поступило более ста работ из разных регионов России и бывших союзных республик. Из них отобрали 21 работу. То есть конкурс составил пять человек на одно место.

Критика? Зачем она? Кто ее сегодня читает? А главное - кто будет заниматься этим трудоемким процессом?

Во время работы Школы руководители семинаров предложили участникам написать рецензии на произведения, входящие в лонг-лист литературной премии "Ясная Поляна-2021", а затем совместно обсудить, что из этого получилось. Объем текста должен быть небольшим - четыре тысячи знаков.

Школа литературных критиков в "Ясной Поляне" аналогов не имеет. В этом вообще специфика "Ясной Поляны", которая, кроме музейной работы, выполняет множество разного рода культурных функций: уже более четверти века здесь проходят писательские встречи, сразу после их завершения начнется театральный фестиваль "Толстой"...

Открывая занятия Школы, советник президента по культуре Владимир Толстой сказал:

"Очень хочется, чтобы возникла такая плеяда современных молодых литературных критиков, которые бы непредвзято оценивали литературный процесс в России. И, наверное, недаром дали этой Школе имя Валентина Курбатова - потрясающего человека, к несчастью в этом году ушедшего из жизни. Но хочется, чтобы его нерв, его сердечная страстность, искренность были лейтмотивом будущей работы этих молодых талантливых ребят".

Цель школы - воспитать новое поколение литературных критиков. Владимир Толстой надеется, что проект продолжится и в следующем году. Занятия планируют организовать в Москве, Казани, Крыму и других местах, связанных с Львом Толстым.

На семинарах и круглых столах обсуждалось состояние литературной критики сегодня. Критика ушла в блоги. Хорошо это или плохо? С одной стороны - полная свобода высказывания, независимость от какого-либо печатного органа, ведь у каждого из авторов блогов - свои эстетические предпочтения, свой круг авторов, которых можно хвалить, и круг авторов, которых можно ругать. Но, с другой стороны, возникает вопрос: а насколько авторитетен тот или иной блогер? Все зависит от фигуры автора. Экспертная точка зрения очень важна, а у нас, к сожалению, перестали доверять экспертам...

В "Ясной Поляне" прошли занятия первой в России Школы литературной критики имени Валентина Курбатова

Во время работы Школы обсуждалось много проблем. Например, проблема "новой этики". Что это? Насколько изменились критерии и главные принципы общественной этики в начале XXI века. Как быть с новыми понятиями, которые вошли в культурный обиход: например, "гендерфлюидность"? Есть ли перспективы у "феминистской" критики?

Получатся ли из учеников сегодняшней Школы настоящие эксперты? Это покажет время. Но серьезный потенциал у молодых критиков первого набора, несомненно, есть. Но доля критика достаточно горька. Кто-нибудь обязательно скажет: стал критиком, потому что сам писать не умеет... И если ты публиковал рецензии, а потом решил выпустить свою книгу, на тебя обрушится со своей критикой весь писательский цех, по своему опыту это знаю. Но я также знаю, что без критики нет литературы.